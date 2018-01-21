Muhtaç yaşlıya kolay maaş

Yaşlılık maaşı
almanın yolu kolaylaştırıldı. Yaşlılık maaşı
almaya aday olan kişi daha önce ailesi ile beraber değerlendiriliyordu. Artık kişiler çocukları ile beraber değil sadece kendisi ve varsa eşi ile dikkate alınıyor.
KİMLER ALABİLİR?
İlk şart 65 yaşını doldurmak. İkinci olarak, 65 yaşını doldurmuş olan kişinin hiçbir sosyal güvencesi olmayacak. Yani emekli olmayacak ve Sosyal Güvenlik Kurumu
’ndan dul veya yetim aylığı almayacak. Bunun yanında, nafaka alan kişiler de 65 yaş aylığından yararlanamıyor.
1 OCAK İTİBARIYLA
Üçüncü şart, gelir. Gelirin net asgari ücretin (vergi iadesi-AGİ hariç) üçte birinden düşük olması gerekiyor. 1 Ocak itibarıyla bu sınır 484 liraya çıktı. 2017 için sınır 423.5 liraydı. Böylece geliri 423 lirayı geçtiği için aylık alamayan da başvuru yapacak. 750 bin kişinin aldığı bu aylığı daha çok yaşlı alabilecek.
Başvuru nasıl yapılır?
- Öncelikle valilik veya kaymakamlıklara bağlı defterdarlık veya mal müdürlüklerinden başvuru evrakları temin edilecek.
- İl veya ilçe idare kurulu tarafından verilen muhtaçlık kararı belgeleri alınacak.
- Alınan belgeler ‘SGK-Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğ
ü’ne teslim edilecek.
- SGK
alınan belgeleri inceleyecek ve yaşlılık maaşı alıp almayacağınıza karar verecek.
Nazlı Erdol