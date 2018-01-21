Muhtaç yaşlıya kolay maaş

KİMLER ALABİLİR?

1 OCAK İTİBARIYLA

Başvuru nasıl yapılır?

Nazlı Erdol

almanın yolu kolaylaştırıldı.almaya aday olan kişi daha önce ailesi ile beraber değerlendiriliyordu. Artık kişiler çocukları ile beraber değil sadece kendisi ve varsa eşi ile dikkate alınıyor.İlk şart 65 yaşını doldurmak. İkinci olarak, 65 yaşını doldurmuş olan kişinin hiçbir sosyal güvencesi olmayacak. Yani emekli olmayacak ve’ndan dul veya yetim aylığı almayacak. Bunun yanında, nafaka alan kişiler de 65 yaş aylığından yararlanamıyor.Üçüncü şart, gelir. Gelirin net asgari ücretin (vergi iadesi-AGİ hariç) üçte birinden düşük olması gerekiyor. 1 Ocak itibarıyla bu sınır 484 liraya çıktı. 2017 için sınır 423.5 liraydı. Böylece geliri 423 lirayı geçtiği için aylık alamayan da başvuru yapacak. 750 bin kişinin aldığı bu aylığı daha çok yaşlı alabilecek.- Öncelikle valilik veya kaymakamlıklara bağlı defterdarlık veya mal müdürlüklerinden başvuru evrakları temin edilecek.- İl veya ilçe idare kurulu tarafından verilen muhtaçlık kararı belgeleri alınacak.- Alınan belgeler ‘ü’ne teslim edilecek.alınan belgeleri inceleyecek ve yaşlılık maaşı alıp almayacağınıza karar verecek.