Muhtar dehşeti! Parktaki gençlere pompalı tüfekle ateş açtı

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Senim Tanay

Olay, Kütahya'daki Ressam Ahmet Yakupoğlu Çocuk Oyun Parkı’nda meydana geldi. Maltepe Mahalle Muhtarı Hasan Hüseyin Y. henüz belirlenemeyen nedenden dolayı tartıştığı gençlere pompalı tüfekle ateş açtı.Olayda Serkan Köktürk (20) göğsünden, Recep Mutlu (20), Hüseyin Köktürk (19) ve Salih Yıldırım (19) da vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı.Hastanede tedaviye alınan yaralılar kendilerine muhtar Hasan Hüseyin Y.’nin ateş açtığını söyledi.Polisler, muhtar Hasan Hüseyin Y.’yi evinde gözaltına aldı. Hasan Hüseyin Y.’nin suçlamaları kabul etmediği, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.