Muhtar dehşeti! Parktaki gençlere pompalı tüfekle ateş açtı

Kütahya’da mahalle muhtarı Hasan Hüseyin Y., Ressam Ahmet Yakupoğlu Çocuk Oyun Parkı'nda gezen 4 gence pompalı tüfekle ateş açtı. Muhtar Hasan Hüseyin Y. gözaltına alındı

10 Şubat 2018, Cumartesi 11:27
Muhtar dehşeti! Parktaki gençlere pompalı tüfekle ateş açtı
Olay, Kütahya'daki Ressam Ahmet Yakupoğlu Çocuk Oyun Parkı’nda meydana geldi. Maltepe Mahalle Muhtarı Hasan Hüseyin Y. henüz belirlenemeyen nedenden dolayı tartıştığı gençlere pompalı tüfekle ateş açtı.

Olayda Serkan Köktürk (20) göğsünden, Recep Mutlu (20), Hüseyin Köktürk (19) ve Salih Yıldırım (19) da vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Hastanede tedaviye alınan yaralılar kendilerine muhtar Hasan Hüseyin Y.’nin ateş açtığını söyledi.

Polisler, muhtar Hasan Hüseyin Y.’yi evinde gözaltına aldı. Hasan Hüseyin Y.’nin suçlamaları kabul etmediği, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.


 


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