"Muhteşem Yüzyıl " adlı dizi, epeyce bir süredir yayınlanıyor. Belli ki masraftan hiç kaçınılmamış, iyi bir dizi olması için ne gerekiyorsa yapılmış. Sanıyorum bu konuda amaçlarına ulaştılar. Başka kanallar tarafından taklid edildiler, buna benzer diziler yapıldı. Bu bir belgesel değil, bir televizyon dizisi, ama bu önemli nokta unutulmuş ve başarısı büyük olmalı ki, başbakan dahil birçok kimse dizi ile ilgili olarak olumlu-olumsuz konuştu. Sadece bir televizyon dizisi olduğu gözardı edildi. Madem ki bu kadar konuşuldu, ben de konu ile ilgili olarak yazılmış önemli bir hususu tekrar gündeme getirmek istedim. Çünkü dizideki her şey konuşuluyorsa, bu da konuşulmalı diye düşündüm.



İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Pargalı İbrahim ile ilgili olarak seneler önce önemli bir açıklama yapmıştı. Bütün bu çokseslilik içinde herkes her şeyi söyledi lakin Uzunçarşılı'nın sözleri gündeme gelmedi. Yani, Muhteşem Yüzyıl, Parga'lı İbrahim (Maktul ve Makbul İbrahim) ve İsmail Hakkı Uzunçarşılı bu yazıda ayrı ayrı anlatılmaya ihtiyaç duydular.



İsmail Hakkı Uzunçarşılı



Onun adını yazarken eksik yazdım. Aslında, Ordünaryus Profesör İsmail Hakkı Uzunçarşılı olarak yazmak gerekiyor. Ünvanı ve adı böyle. 23 Ağustos 1888 (Bu tarihi 1881 olarak yazan kayıtlar da vardır) tarihinde İstanbul'da doğup, 10 Ekim 1977 tarihinde yine İstanbul'da hayata veda etmiş. Edirnekapı Şehitliği'ne defnedilmiş. 1912 Yılında, Darülfun'u bitiren Uzunçarşılı, Kütahya İdadisi'ne öğretmen olarak atanmış. Bu görev Kastamonu ve Balıkkesir'de devam etmiş. Kastamonu'da çalışırken Açıksöz Gazetesinde yazılar yazmaya başlamış. 1924 Yılında Balıkkesir Milli Eğitim Müdürlüğü, 1925'te Milli Eğitim Bakanlığı Genel Müdürlüğü, 1927'de Balıkkesir Milletvekilliği yapmış. 1931 tarihinde Türk Tarih Kurumu üyeliğine seçilmiş, zaten kurumun kurucuları arasındaymış. 1933 Yılı üniversite reformunda, İstanbul Üniversitesi'ne profesör olarak atanmış. 1958 Yılında bu görevi bırakıp, başta Topkapı Sarayı Arşivleri olmak üzere bütün zamanını araştırma yaparak geçirmeye başlamış. Ölümü de arşivden çıkıp eve giderken gerçekleşmiş. Altı kitaplık Osmanlı Tarihi, Anadolu Beylikleri, Osmanlı Devlet Teşkilatında Medhal, iki ciltlik Kapıkulu Ocakları, Osmanlı Devletinin Saray Teşkilatı, Osmanlı Devletinin Merkez ve Bahriye Teşkilatı, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı, Mekke-i Mükerreme Emirleri, Çandarlı Vezir Ailesi (Uzunçarşılı'nın eşi bu aileye mensuptu) isimli kitapları ve sayısız bilimsel makalesi var.



Parga'lı İbrahim & Sadrazam İbrahim Paşa & Makbul ve Maktul İbrahim Paşa



Bütün bu ünvanlar, aynı kişi için kullanıldılar. Parga, Osmanlı zamanında, imparatorluk sınırları içerisindeydi. Yanya Vilayeti'ne bağlı Preveze sancağında, Paksos Adası karşısında bir kaza merkeziydi. İbrahim Paşa burada doğmuştu. Bir Rum balıkçının oğluydu. Henüz küçük bir çocuk iken esir alınarak II.Bayezid devrinde, Şehzade Süleyman'ın (Kanuni Sultan Süleyman) yanına verilmişti. O sırada şehzade Kefe Sancakbeyi'ydi. Yaş olarak ikisi de birbirine yakındılar. Şehzade Süleyman Osmanlı tahtına geçtiğinde, Pargalı, "karındaşım" diye hitap ettiği padişah tarafından, Hasodabaşısı görevine getirildi. Hasodabaşıları, sefer de dahil olmak üzere her zaman ve her yerde, padişahla beraber bulunmak zorundaydılar. Yani padişahın en yakınındaydılar ve güvenli kişilerden seçiliyorlardı. 27 Haziran 1523 tarihinde devrin sadrazamı yaşlılığı gerekçesiyle padişah tarafından emekli edildiğinde yerine henüz çok genç olan Parga'lı seçildi. Sadrazamlığı yanı sıra Rumeli Beylerbeğliği görevi de verilmişti. On üç sene boyunca, Kanuni'nin en yakınındaki isimdi. Ama, o, bir sadrazamdan ziyade bir hükümdar gibi davranırdı. İyi bir diplomat ve iyi bir ordu kumandanıydı. İçeride ve dışarıda, birçok başarıda onun imzası bulunuyordu. Kanuni'nin Zevcesi Hürrem Sultan ile yıldızları barışmamış, bu cevval sadrazam, sultanını, her daim güçlü bir kadın olan Hürrem'den koruyup kollama gereği duymuştu. Fakat sürtüşme, onun ölümüyle noktalandı. Bir Ramazan günü, iftar için saraya davet edilen sadrazam, Kanuni ile birlikte yemek yedikten sonra sarayda uyumaya çekildi. Ertesi sabah saray dışında cesedine rastlanıldı. Mezarı belli değildir ama Uzunçarşılı, Pargalı ile ilgili yazdıklarında, gömüldüğü yeri de söyler. Galata'da, Canfeda Tekkesi sahasında olduğunu, Hadükatü'l-vüzeraya göre buraya gömüldüğünü ve başına bir çitlenbik ağacı ekidiğini belirtir.



İbrahim Paşa Padişah Damadı Değildi



Ord.Prof. İsmail Hakkı Uzunçarşılı böyle diyor. Zaten bu yazı da bunun için yazıldı. Uzunçarşılı, bu başlık altında bir yazı yazar ve muhtelif açıklamalar yaptıktan sonra şunu söyler; "Ben, Osmanlı Tarihi'nin ikinci cildinin birinci basımında, İbrahim Paşa'nın, Yavuz Sultan Selim'in kızlarından Hatice Sultan'ı aldığını beyan etmiştim. Benim kitabımdan nakil yapanlar, İbrahim Paşa'nın zevcesinin Hatice Sultan olduğunu göstermişlerdir; halbuki bu husuta ben yanılmışım ve yanıltmışım, şimdi bu yazımla o yanlışlığı düzeltmiş olacağım" Bu yazıda,İbrahim Paşa ile Hatice Sultan'ın evli olmadığını anlatmaya çalışırken çeşitli kaynaklar gösterir ve İbrahim Paşa'nın karısına yazdığı muhtelif mektuplardan da alıntılar yapar. Bu arada, Hatice Sultan için de şu bilgiyi aktarır; "Topkapı Sarayı Kütüphanesi'nde Yavuz Sultan Selim'in torunu Osmanşah Bey'in 945 Şaban 1539 miladi tarihli vakfiyesini tetkik ederken babasının İskender Paşa ve annesinin de Hanım Sultan olduğunu görmüş ve bu sultanın Yavuz'un adını bilmediğimiz bir kızı olduğunu zannetmiştim. Osmanşah Bey, validesinin vasiyeti üzerine İstanbul'da Koğacı Dede Mahallesi'nde yaptırdığı cami ve medresenin Kızılcamusluk diye maruf olduğunu ve medresenin Hatice Sultan Medresesi diye tanındığını, Nev'izade Atayi'nin Şakayik Zeyli'nden öğreniyoruz. Buna göre Yavuz'un kızı Hanım Sultan denilen Hatice Sultan'ın İskender Paşa zevcesi ve Osmanşah Bey'in validesi olup, İbrahim Paşa ile hiçbir münasebeti olmadığı meydana çıkıyor."



Ayrıca, yazar yazısında, okuru bu konuda olabildiğince aydınlatmak hususunda birçok kaynak göstererek örnekler veriyor ve hiçbir eserde İbrahim Paşa İle Hatice Sultan evliliğinden bahsedilmemiş olduğunu vurguluyor. İbrahim Paşa'nın, bir sultanla evli olmadığı hususunu, paşanın sefer esnasında zevcesine yazdığı mektuplardan alıntılar yaparak, bir sultana yazılması gereken ibarelerin bulunmadığı konusunda okuru ikna etmeye çalışıyor. Ve, Kumkapı'da bulunan küçük bir mescidle de yazdıklarının doğruluğunu pekiştirmeğe çalışıyor.



İbrahim Paşa ve Muhsine Hatun Camisi



Kumkapı'da, Çifte Gelinler Caddesi üzerinde bulunan küçük cami, şirin görünüşü ve haziresindeki şahideli mezarla dikkat çekiyor. 1532 Yılında inşa edilmiş. Bir Mimar Sinan eseri. Günümüzde cami olarak kullanılan eser, mescid ve tevhidhaneden geriye kalan kısımlar. Tekke binaları yok olmuşlar. Bir de şadırvanı günümüze ulaşabilmiş. Banisi Muhsine Hatun, Pargalı İbrahim'in zevcesi. Günümüzde burası İbrahim Paşa ve Muhsine Hatun Camisi olarak biliniyor. Ama Mimar Sinan'ın eserlerinin belirtildiği Tezkiret'ül- Ebniye, Tezkiret'ül-Bünyan ve Tuhfe-i Mimari'nde, "İbrahim Paşa Zevcesi Medresesi" veya "Muhsine Hatun Mescidi" olarak kayıt altına alınmış.



Mevcut cami kare planlı, duvarları kagir, son cemaat yeri de ahşaptır. Minare, harimin kuzeybatı köşesindedir. Kare planlı bir kaide üzerine oturtulmuş ve yapının batı tarafında biraz taşkınlık yapacak şekilde inşa edilmiştir.





Beyazcamın gücü her zaman biliniyor. Dizinin bu kadar önemsenmesi, ilgi çekici bir konunun iyi bir senaryo ve kaliteli bir çalışmanın ürünü olsa gerek. Fakat, bu kadar çok konuşulması, üstelik başbakanın konu hakkında yağıp gürlemesi de ilginin bir hayli artmasına neden olmalı. Ama, unutmamak gerekir ki, Muhteşem Yüzyıl sadece bir televizyon dizisidir. Osmanlı tarihi hakkında bilgi sahibi olmaya ihtiyaç duyanlar, arşivlerden yapılmış çalışmalara artık daha kolay ulaşabiliyorlar. Bana göre de hiçbir şey ve hele, İsmail Hakkı Uzunçarşılı gibi uzmanların eserleri (Osmanlı Tarihi'ni bitirmeden öldüğünden, eksik kısım Enver Ziya Karal tarafından tamamlanmıştır) İsmail Hakı Uzunçarşılı'nın yazdığı kitapları okumanın tadını veremiyor. Onlar, geniş hayal ürünü olan eserler değiller. Arşivlerde kayıtlı belgeler ve bu güne değin yazılmış muhtelif kaynaklardan meydana gelmiş büyük bir çalışmanın ürünüdürler.

Yazı ve Fotoğraf :Bilsen GÜRER

bgurer@isiltur.com.tr