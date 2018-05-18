Müjde Ar anne yadigarı evi 2,2 milyon TL'ye sattı
Oyuncu Müjde Ar, söz yazarı annesi Aysel Gürel’in Nişantaşı’ndaki evini sattı. Anne yadigarı ev, 500 bin dolara alıcı buldu
Şahsiyet isimli dijital diziyle izleyici karşısına çıkan Müjde Ar'ın, 2008 yılında vefat eden söz yazarı annesi Aysel Gürel’in evini sattığı ortaya çıktı.
Akşam Life'da yer alan habere göre; yıllarca Nişantaşı’nda oturan söz yazarının evini sebebi bilinmeyen bir nedenle elden çıkaran Müjde Ar, daireyi 2.2 milyon TL’ye sattı.
AYSEL GÜREL ÜÇ EVİNİ DE KIZLARINA BIRAKMIŞTI
Aysel Gürel, 1 milyon TL değerindeki Valikonağı’ndaki üç evini kızları Müjde Ar ile Mehtap Ar’a bırakmıştı.