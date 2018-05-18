Müjde Ar anne yadigarı evi 2,2 milyon TL'ye sattı

Oyuncu Müjde Ar, söz yazarı annesi Aysel Gürel’in Nişantaşı’ndaki evini sattı. Anne yadigarı ev, 500 bin dolara alıcı buldu

18 Mayıs 2018, Cuma 11:54 Son Güncelleme: 18 Mayıs 2018, Cuma 11:55
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Şahsiyet isimli dijital diziyle izleyici karşısına çıkan Müjde Ar'ın, 2008 yılında vefat eden söz yazarı annesi Aysel Gürel’in evini sattığı ortaya çıktı.

Akşam Life'da yer alan habere göre; yıllarca Nişantaşı’nda oturan söz yazarının evini sebebi bilinmeyen bir nedenle elden çıkaran Müjde Ar, daireyi 2.2 milyon TL’ye sattı.

AYSEL GÜREL ÜÇ EVİNİ DE KIZLARINA BIRAKMIŞTI

Aysel Gürel, 1 milyon TL değerindeki Valikonağı’ndaki üç evini kızları Müjde Ar ile Mehtap Ar’a bırakmıştı.

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