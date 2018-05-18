Şahsiyet isimli dijital diziyle izleyici karşısına çıkan Müjde Ar'ın, 2008 yılında vefat eden söz yazarı annesi Aysel Gürel’in evini sattığı ortaya çıktı.

Akşam Life'da yer alan habere göre; yıllarca Nişantaşı’nda oturan söz yazarının evini sebebi bilinmeyen bir nedenle elden çıkaran Müjde Ar, daireyi 2.2 milyon TL’ye sattı.

AYSEL GÜREL ÜÇ EVİNİ DE KIZLARINA BIRAKMIŞTI

Aysel Gürel, 1 milyon TL değerindeki Valikonağı’ndaki üç evini kızları Müjde Ar ile Mehtap Ar’a bırakmıştı.