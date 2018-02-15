Müjde Ar geri döndü! (Şahsiyet dizisi ne zaman?)

KADRODA KİMLER VAR?



ŞAHSİYET DİZİSİ NE ZAMAN?

Gizem Yetil

Müjde Ar, Ay Yapım’ın yeni internet dizisi Şahsiyet dizisinin kadrosunda olacak.Puhutv’de izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan 'Şahsiyet', son yılların en iddialı kadrosunu sıra dışı rollerde bir araya getirdi.Ay Yapım’ın heyecanla beklenen yeni internet dizisi 'Şahsiyet'in oyuncularına Müjde Ar da eklendi. Yakında başlayacak olan dizide birbirinden usta oyuncular kamera karşısına geçecek. Yıllar sonra televizyona dönen Müjde Ar, dizide sıra dışı bir rolle izleyicilerin karşısına çıkacak.Yönetmenliğini Onur Saylak’ın yapacağı “Şahsiyet”in senaryosu ise Hakan Günday’a ait. Şahsiyet’in heyecanla beklenen hikayesinde Cansu Dere, Haluk Bilginer, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu, Necip Memili, İbrahim Selim, Fırat Topkorur, Recep Usta, Rabia Soytürk ve Ayhan Kavas rol alacak.Şahsiyet” dizisinin ise ne zaman başlayacağı konusunda henüz bir açıklama gelmedi. Gelişmeleri sitemizden takip edebilirsiniz.