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Müjde Ar geri döndü! (Şahsiyet dizisi ne zaman?)

Türk sinemasının dev ismi Müjde Ar, yıllar sonra yeni bir diziyle dönüyor

Müjde Ar geri döndü! (Şahsiyet dizisi ne zaman?)
Müjde Ar, Ay Yapım’ın yeni internet dizisi Şahsiyet dizisinin kadrosunda olacak. 

Puhutv’de izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan 'Şahsiyet', son yılların en iddialı kadrosunu sıra dışı rollerde bir araya getirdi. 



Ay Yapım’ın heyecanla beklenen yeni internet dizisi 'Şahsiyet'in oyuncularına Müjde Ar da eklendi. Yakında başlayacak olan dizide birbirinden usta oyuncular kamera karşısına geçecek. Yıllar sonra televizyona dönen Müjde Ar, dizide sıra dışı bir rolle izleyicilerin karşısına çıkacak.


 

KADRODA KİMLER VAR?


Yönetmenliğini Onur Saylak’ın yapacağı “Şahsiyet”in senaryosu ise Hakan Günday’a ait. Şahsiyet’in heyecanla beklenen hikayesinde Cansu Dere, Haluk Bilginer, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu, Necip Memili, İbrahim Selim, Fırat Topkorur, Recep Usta, Rabia Soytürk ve Ayhan Kavas rol alacak.


ŞAHSİYET DİZİSİ NE ZAMAN?


Şahsiyet” dizisinin ise ne zaman başlayacağı konusunda henüz bir açıklama gelmedi. Gelişmeleri sitemizden takip edebilirsiniz.



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