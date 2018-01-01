Mullen: 'Kuzey Kore ile nükleer savaş her zamankinden yakın'

ABD'nin eski Genelkurmay Başkanı Mike Mullen, "ABD, Kuzey Kore ile nükleer bir savaşa her zamankinden daha yakın ve şu anda bu soruna diplomatik bir çözüm bulunma fırsatlarını göremiyorum." dedi

01 Ocak 2018, Pazartesi 23:21
Mullen: 'Kuzey Kore ile nükleer savaş her zamankinden yakın'
Amerikan ABC kanalına konuşan Mullen, Kuzey Kore ile artan nükleer gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.


'ÇÖZÜM FIRSATLARINI GÖREMİYORUM'


"ABD, Kuzey Kore ile nükleer bir savaşa her zamankinden daha yakın ve şu anda bu soruna diplomatik bir çözüm bulunma fırsatlarını göremiyorum." ifadesini kullanan Mullen, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki sert söylemlere işaret etti.

İki lider arasındaki "agresif" yaklaşımların ve söylemlerin göz ardı edilemeyeceğini kaydeden Mullen, Trump'ın nükleer kapasiteye kavuşabilecek bir Kuzey Kore'ye karşı sessiz kalmayacağını savundu.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster'ın Kuzey Kore konusunda Trump'ı "makul şekilde yönlendirmeye" çalıştığını ifade eden Mullen, "Endişem, bu durumun ne kadar sürdürülebileceğiyle ilgilidir." yorumunu yaptı.
 

NÜKLEER TEHDİT

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni yıl konuşmasında ülkesinin nükleer ve füze programlarından vazgeçmeyeceğini belirterek, "nükleer butonun" daima masasının üzerinde olduğunu söylemişti.

Güney Kore'nin ulusal haber ajansı Yonhap'ın haberine göre Kim, devlet televizyonunda yaptığı yeni yıl konuşmasında, ABD ana karasının Kuzey Kore'nin nükleer vuruş menzilinde bulunduğunu iddia etmişti.

ABD'DEN YAPTIRIMLAR


ABD Başkanı Trump, 20 Kasım'da Kuzey Kore'yi "teröre destek veren devlet" olarak tanıyacağını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından ABD, 21 Kasım'da ülkenin ticaret faaliyetlerini kısıtlamak için 1 kişi, 13 şirket ve 20 gemi hakkında yaptırım kararı almıştı.

Kuzey Kore, ABD'nin "teröre destek veren ülkeler" listesinde İran, Sudan ve Suriye'nin ardından 4'üncü sırada yer alıyor. Söz konusu listeye 2. kez eklenen ülke, George W. Bush tarafından 2008'de çıkarılmadan önce 20 yıl listede kalmıştı.

AA
Nijerya'da kiliseden çıkanlara silahlı saldırı: 21 ölü

Nijerya'da kiliseden çıkanlara silahlı saldırı: 21 ölü
Genç kadının yeni hali görenleri şoke etti

Genç kadının yeni hali görenleri şoke etti
Sahilde alkol yasağına çözümü böyle buldular

Sahilde alkol yasağına çözümü böyle buldular
Otoparktaki yangında bin 400 araç hasar gördü

Otoparktaki yangında bin 400 araç hasar gördü
İran'da protestocular polise ateş açtı

İran'da protestocular polise ateş açtı
Ruhani’den ekonomik krizi çözme sözü

Ruhani’den ekonomik krizi çözme sözü
Almanya yeni yıla olaylı girdi

Almanya yeni yıla olaylı girdi
Fırtına nedeniyle 65 bin eve elektrik verilemiyor

Fırtına nedeniyle 65 bin eve elektrik verilemiyor
Trump'tan 'İran' paylaşımı

Trump'tan 'İran' paylaşımı
Katalonya krizinin maliyeti bir milyar euro

Katalonya krizinin maliyeti bir milyar euro
Antik Mısır dönemine ait 4 bin yıllık grafiti bulundu

Antik Mısır dönemine ait 4 bin yıllık grafiti bulundu