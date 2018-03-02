Münbiç neden önemli? (Münbiç nerede?)

Münbiç'in önemi...



AFRİN'DEN SONRA SIRA MÜNBİÇ'TE



MÜNBİÇ HARİTA ÜZERİNDE NEREDE YER ALIYOR?

Adem Özdoğan

Fırat Nehri'nin 30 kilometre batısında bulunan ve nüfusunu Kürtlerle Arapların oluşturduğu Münbiç, 2012 yılında Özgür Suriye Ordusu'nun denetimine geçti. Daha sonra 2014 yılında terör örgütü DEAŞ, kentin kontrolünü ele geçirdi. Ağustos 2016'da ise yaklaşık iki ay süren bir kuşatmanın ardından terör örgütü YPG'nin ağırlıkta olduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) bağlı Münbiç Askeri Konseyi, Amerika'nın da desteğiyle kenti DEAŞ'tan geri aldı.Suriye sınırlarında bir terör devleti kurulmnasını önlemeye çalışan Türkiye için, Münbiç'in YPG'den arındırılması hayati bir mesel. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Afrin operasyonu başladığında 'Sırada Münbiç var' diyerek kararlılığımızı dile getirmişti.Münbiç, Halep ilinde Fırat nehrinin 30 km batısında bulunmaktadır. Osmanlı Devletinin son döneminde Halep Vilayetinde bir kaza idi ve 93 Harbinden sonra bölgeye Çerkesler yerleştirilmişti. Halep İli'ndeki önemli Türkmen yerleşim birimleri arasındadır.Münbiç ile ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şu ifadelerde bulunmuştu: "Madem Münbiç'te bize verilen sözler şu ana kadar yerine getirilmedi, bunun gereğini yapmamıza kimsenin söyleyecek sözü olamaz"