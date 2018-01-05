Münir Özkul'un cenazesi ne zaman?



MÜNİR ÖZKUL'UN CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN DÜZENLENECEK?



'ASILSIZ HABERLERLE BUGÜNE HAZIRLANMIŞ OLDUK'



MÜNİR ÖZKUL KAVUĞUN 3'ÜNCÜ SAHİBİYDİ

MÜNİR ÖZKUL KİMDİR? MÜNİR ÖZKUL'UN HAYAT HİKAYESİ...

Son Dakika...Münir Özkul hayatını kaybetti! Kızı Güner Özkul'dan ilk açıklama

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Hababam Sınıfı cennette

Elif Bayram

2003 yılından bu yana bilinci kapalı bir şekildehastalığıyla vemücadele eden Münir Özkul, bugün hayatını kaybetii.kızı Güner Özkul cenaze ile ilgili açıklamalarda bulundu.Münir Özkul'un kızı, "Pazar günü ya da pazartesi günü Teşvikiye Camii'nden son yolculuğuna uğurlayacağız. Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlenecek" dedi.Evinin önünde basın mensuplarının sorularını cevaplayan"Uzun bir süreçti. Defalarca asılsız haberlerle bugüne hazırlanmış olduk. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'a tedavi sürecinde bizi hiç yalnız bırakmadığı, yardımcı olduğu için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.Öte yandan 93 yaşında hayata veda edenmeddahlık geleneğinin nişanesi sayılan 'kavuk'un üçüncü sahibiydi. İlk olarak Kel Hasan'ın İsmail Dümbüllü'ye verdiği kavuk, 1968'de dönemin en yetenekli ortaoyuncusu Münir Özkul'a devredilmişti. Münir Özkul kavuğu daha sonra Ferhan Şensoy'a, Şensoy da Rasim Öztekin'e emanet etmişti.15 Ağustos 1925 tarihinde İstanbul Bakırköy'de doğanküçük yaşlarda tiyatroya merak sardı. Münir Özkul, İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun oldu. Bir süre İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne ve Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü'nde eğitimine devam etti.Eğitimini tamamlayan, Bakırköy'de bulunan Halkevi'nde oyunculuğa adım attı. İlk amatör sahne deneyimlerini burada gerçekleştiren Münir Özkul, İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda bir süre oynadıktan sonra Ankara Devlet Tiyatrosu'na geçti.sergilenen oyunlarda rol almaya başladı. Ardından özel bir tiyatro olan Küçük Sahne'ye geçti. Burası Münir Özkul'un yükselişinde bir dönüm noktası oldu.Yeteneğigözünden kaçmayan Münir Özkul, Küçük Sahne'de birçok başarılı oyunlarda da yer aldı.Tiyatro sahnelerinden "tesadüfen" film setlerine geçişi 40'lı yılların sonuna denk düşen Münir Özkul, askerliğini yaptığı dönemde,adlı filmde yönetmen asistanlığı yapan arkadaşı Sırrı Gültekin'i ziyaret için Yeşilçam'a gittiği birgün ilk defa bir filmde figüran olarak rol aldı.1950’lerde artık Münir Özkul tam anlamıyla keşfedilmiş, sinema için de ilgi odağı olmuştu. Bir anda siyah beyaz filmlerin sık görülen ve beğenilen yüzü oldu. Kendine has tavrı, mimikleri izleyicisi tarafından çok beğeniliyordu.Sinema o dönem de tıpkı şimdi olduğu gibi yabancı sinemanın etkisindeydi. Burhan Felek o döneminikilisini Türk versiyonunaolarak uyarlamıştı. 1952’de sinema hayatınavefilmleriyle aktarıldı. Filmde Münir Özkul, Vasfi Rıza Zobu isekarakterindeydi. Bu filmle çok beğenildi.İpek Film yapımıyla ilk yıllar hep komedi filmlerindeki mimikleriyle dikkat çekiyordu. 1969 Orhan Aksoy yönetmenliğindefilminde evin kahyası olarak rol alan Münir Özkul, ilgiyi en çok üzerine çekmeyi başaran karakterdi.Münir Özkul sinemada çok sevildi, nerede yufka yürekli bir babaya ihtiyaç duyulsa akla ilk o geldi. O, asla kötü adam rollerinde olmadı.Münir Özkul yaklaşık 10 dizi, 20 tiyatro oyunu ve 220 filmde rol aldı.