Münir Özkul'un cenazesi ne zaman?

2003 yılından bu yana bilinci kapalı bir şekilde KOAH
hastalığıyla ve Demans'la
mücadele eden Münir Özkul, bugün hayatını kaybetii. Münir Özkul'un
kızı Güner Özkul cenaze ile ilgili açıklamalarda bulundu.
MÜNİR ÖZKUL'UN CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN DÜZENLENECEK?
Münir Özkul'un kızı Güner Özkul
, "Pazar günü ya da pazartesi günü Teşvikiye Camii'nden son yolculuğuna uğurlayacağız. Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlenecek" dedi.
'ASILSIZ HABERLERLE BUGÜNE HAZIRLANMIŞ OLDUK'
Evinin önünde basın mensuplarının sorularını cevaplayan Güner Özkul,
"Uzun bir süreçti. Defalarca asılsız haberlerle bugüne hazırlanmış olduk. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'a tedavi sürecinde bizi hiç yalnız bırakmadığı, yardımcı olduğu için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
MÜNİR ÖZKUL KAVUĞUN 3'ÜNCÜ SAHİBİYDİ
Öte yandan 93 yaşında hayata veda eden Münir Özkul,
meddahlık geleneğinin nişanesi sayılan 'kavuk'un üçüncü sahibiydi. İlk olarak Kel Hasan'ın İsmail Dümbüllü'ye verdiği kavuk, 1968'de dönemin en yetenekli ortaoyuncusu Münir Özkul'a devredilmişti. Münir Özkul kavuğu daha sonra Ferhan Şensoy'a, Şensoy da Rasim Öztekin'e emanet etmişti.
MÜNİR ÖZKUL KİMDİR? MÜNİR ÖZKUL'UN HAYAT HİKAYESİ...
15 Ağustos 1925 tarihinde İstanbul Bakırköy'de doğan Münir Özkul
küçük yaşlarda tiyatroya merak sardı. Münir Özkul, İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun oldu. Bir süre İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne ve Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü'nde eğitimine devam etti.
Eğitimini tamamlayan Münir Özkul
, Bakırköy'de bulunan Halkevi'nde oyunculuğa adım attı. İlk amatör sahne deneyimlerini burada gerçekleştiren Münir Özkul, İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda bir süre oynadıktan sonra Ankara Devlet Tiyatrosu'na geçti.
Ses Tiyatrosu'nda
sergilenen oyunlarda rol almaya başladı. Ardından özel bir tiyatro olan Küçük Sahne'ye geçti. Burası Münir Özkul'un yükselişinde bir dönüm noktası oldu.
Yeteneği Muhsin Ertuğrul'un
gözünden kaçmayan Münir Özkul, Küçük Sahne'de birçok başarılı oyunlarda da yer aldı.
Tiyatro sahnelerinden "tesadüfen" film setlerine geçişi 40'lı yılların sonuna denk düşen Münir Özkul, askerliğini yaptığı dönemde, "Vatan ve Namık Kemal"
adlı filmde yönetmen asistanlığı yapan arkadaşı Sırrı Gültekin'i ziyaret için Yeşilçam'a gittiği birgün ilk defa bir filmde figüran olarak rol aldı.
1950’lerde artık Münir Özkul tam anlamıyla keşfedilmiş, sinema için de ilgi odağı olmuştu. Bir anda siyah beyaz filmlerin sık görülen ve beğenilen yüzü oldu. Kendine has tavrı, mimikleri izleyicisi tarafından çok beğeniliyordu.
Sinema o dönem de tıpkı şimdi olduğu gibi yabancı sinemanın etkisindeydi. Burhan Felek o dönemin ''Lorel - Hardi''
ikilisini Türk versiyonuna ‘’Edi ile Büdü’’
olarak uyarlamıştı. 1952’de sinema hayatına ‘’Edi ile Büdü Tiyatrocu’’
ve ‘’Edi ile Büdü’’
filmleriyle aktarıldı. Filmde Münir Özkul ‘’Edi’’
, Vasfi Rıza Zobu ise ‘’Büdü’’
karakterindeydi. Bu filmle çok beğenildi.
İpek Film yapımıyla ilk yıllar hep komedi filmlerindeki mimikleriyle dikkat çekiyordu. 1969 Orhan Aksoy yönetmenliğinde ‘’Fakir Kızı Leyla’’
filminde evin kahyası olarak rol alan Münir Özkul, ilgiyi en çok üzerine çekmeyi başaran karakterdi.
Münir Özkul sinemada çok sevildi, nerede yufka yürekli bir babaya ihtiyaç duyulsa akla ilk o geldi. O, asla kötü adam rollerinde olmadı.
Münir Özkul yaklaşık 10 dizi, 20 tiyatro oyunu ve 220 filmde rol aldı.
Son Dakika...Münir Özkul hayatını kaybetti! Kızı Güner Özkul'dan ilk açıklama
Ünlü isimler Münir Özkul'un ardından neler dedi? (Emel Sayın'dan duygulandıran veda)
Hababam Sınıfı cennette
Elif Bayram