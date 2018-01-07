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Münir Özkul'un eşi Umman Özkul: Tek tesellim sıkıntılarından kurtulması oldu

93 yaşında hayatını kaybeden Münir Özkul için Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen törende eşi Umman Özkul gözyaşlarına boğuldu. Umman Özkul, "Tek tesellim sıkıntılarından kurtulması oldu." dedi

07 Ocak 2018, Pazar 13:14
Münir Özkul'un eşi Umman Özkul: Tek tesellim sıkıntılarından kurtulması oldu
Oynadığı Mahmut Hoca, Yaşar Usta ve birçok karakterle gönüllerde yer bulan Münir Özkul için Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi.

200'den fazla filmde rol alan usta sanatçı için düzenlenen törene çok sayıda sanatçı, aile yakını ve sevenleri katıldı. Eşi Umman Özkul'un sözleri yürekleri dağladı.



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"TEK TESELLİM" DEDİĞİ SÖZLERİ YÜREKLERİ DAĞLADI

Tören öncesi konuşan Münir Özkul'un eşi Umman Özkul gözyaşlarını tutamadı. Umman Özkul, "Çok üzgünüm, hep yanımda olmasını istiyordum ama. Tesellim, çok sıkıntıları vardı, o sıkıntılardan kurtulduğu için" dedi.

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ESKİ EŞ DESTEK OLDU

Münir Özkul'un eski eşi Suna Selen de törene katılarak Umman Özkul'a destek oldu.

Suna Selen, "Türk Tiyatrosu için çok önemli bir isimdi. Çok değerli bir sanatçımızdı. Şunu da söyleyeyim böyle bir melekle beraber olduğu için şanslıydı. Aslında Umman Hanım hepimizin şansıydı. Hepimiz biliyoruz ne kadar yaşamını uzattığını, iyi baktığını" ifadelerini kullandı.


Suna Selen ve Umman Özkul

 "KISA VADELİ BİR AYRILIK OLACAK"

Yeşilçam'ın usta isimlerinden İlyas Salman şöyle konuştu: "Veda ediyoruz ama ayrılmıyoruz. Kısa vadeli bir ayrılık olacak. Belki iki üç saat bir törenle yad etmiş olacağız onu. Ama o yaptıklarıyla yaşamaya devam edeceğiz. Sersem Kocanın Kurnaz Karısı ile başladım tiyatroya. Şehir Tiyatrosu'ndan sonra Arzu Film'in kadrosunda, Adile Abla, Şener Abi, Münir Özkul, İhsan Yüce... Ama Münir abinin yeri çok farklıydı. Sofu değildi ama sufi idi. Yaşamın kıymetini bilirdi. Sefil Bilo'yu çekerken Cihangir'de oturdu. Arabayla gider alırdım onu. Yolda Yunus Emre'den şiirler okuturdu bana. Münir abinin beyni bedeninden büyüktü."


İlyas Salman

Nuri Alço da şu sözlerle duygularını ifade etti: "Bütün evlerin, Türkiye'nin gülen yüzüydü. Onu seyretmek bambaşka. Üç nesile de bakın, evlerin içinde olan bir insandı. Adile Abla ve Münir Abi'yi unutmak mümkün değil. Disiplin, saygı, sevgi... Kendisinden küçük olanlara bile hoş sohbetti, ayrımcılık yapmazdı. Saygıyı ben onlardan öğrendim. En sonda evine gittim, kendisini ziyaret etmiştim. Orada bile 'tanıdın mı' dedim, gayet gülen yüzüyle kafasını salladı. Ama son zamanlarda böbreklerine taşın gelmesi biraz zorlaştırdı hayat yaşamını. Yeri doldurulamayacak çok büyük bir insan."


Nuri Alço

 


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