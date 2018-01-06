Münir Özkul'un eşi Umman Özkul yıkıldı (Umman Özkul kimdir?)

Münir Özkul
; Hababam Sınıfı'nın Mahmut Hoca'sıydı... Neşeli Günler'in Yaşar Usta
'sıydı... Dün onu 93 yaşında kaybettik. Ailesi ve sevenleri yasta... Demans ve koah hastalığı nedeniyle 2003'ten beri evden çıkmayan Münir Özkul
için yarın Muhsin Ertuğrul Sahnesi
'nde anma töreni düzenlenecek. Cenazesi
ise Pazar ya da Pazartesi günü Teşvikiye Camii'ndeki cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Yaşar Ustamızı, Mahmut Hocamızı, Münir Özkul'u kaybettik
MÜNİR ÖZKUL'UN EŞİ YIKILDI!
Münir Özkul'un evlilikleri merak ediliyor. 4 kez evlilik yapan Münir Özkul en son olarak Umman Özkul ile dünyaevine girmişti. Kendisinden 25 yaş küçük eşiyle evlenen Münir Özkul'un son evliliği bu oldu. Münir Özkul 53 yaşındayken kendisinden 25 yaş küçük Umman Özkul
ile evlendi. Çocukları olmayan ikili son günleri hep beraber geçirdi.
UMMAN ÖZKUL KİMDİR?
28 yaşındayken kendisinden 25 yaş büyük Münir Özkul
ile evlenen Umman Özkul,
gündeme oturdu. Münir Özkul'un son eşi olan Umman Özkul bütün hayatını vefat eden eşine adamış durumdaydı. Görür görmez eşine aşık olduğunu söyleyen Umman Özkul, daha önce çıkan sahte vefat haberlerine çok sinirlenmişti.
Ünlü sanatçılar Münir Özkul’un evine akın etti
Umman Özkul, kocası Münir Özkul'un cansız bedeninin evden çıkartıldığı zaman gözyaşlarına boğuldu.
Münir Özkul'un kızı Güner Özkul,
babasının 15 yıllık zorlu yaşam sürecinde onu hiç yanlız bırakmamıştı. Babasının cenazesini alan arabanın ardından babasına böyle baktı.
Umman Özkul, bindiği cenaze aracında da hüngür hüngür ağladı...
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Yaşar Can