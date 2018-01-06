Münir Özkul'un eşi Umman Özkul yıkıldı (Umman Özkul kimdir?)

Münir Özkul acısıyla tatlısıyla 93 yıllık bir hayat yaşadı. Dün son nefesini verdi. Herkes Münir Özkul'un hayatıyla ilgili detayları merak ediyor. Özellikle de Münir Özkul'un son eşi çok merak ediliyor. Münir Özkul'un son eşi Umman Özkul kimdir? Ne zaman evlendiler? Aralarında kaç yaş farkı vardı? İşte Münir Özkul'un hayatına giren son kadın olan Umman Özkul...