Münir Özkul'un ölüm haberi, öğrencisi Müjdat Gezen'i ağlattı

Münir Özkul'un cenazesi ne zaman?

Son dakika! Münir Özkul hayatını kaybetti (Münir Özkul kimdir? Münir Özkul'un hayat hikayesi)

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

"MÜNİR ÖZKUL UMMANDI"

Çiğdem Saltık

Türk sinemasının efsane ismi, bugün İstanbul'daki evinde 93 yaşında hayatını kaybetti. Usta sanatçı, uzun süredir bilinci kapalı bir şekilde yatakta hayatını sürdürüyordu.Usta oyuncunun ölüm haberinin ardından CNN Türk canlı yayınına bağlanan, gözyaşlarına hakim olamadı. "Çok konuşabilecek durumda değilim" diyen Müjdat Gezen şu ifadeleri kullandı:"Çok konuşabilecek durumda değilim. Onun tiyatrosu sayesinde tiyatromu açtım. Onunla tanışalı yıllar oldu. İlk ustamdı. O hayattayken bir dershanemin adını Münir Özkul dershanesi koymaktan dolayı çok mutluyum. Münir Özkul ummandı. Aletlere bağlıydı son gördüğümde ona güzel bir jübile yapmıştım. Münir abi çok başka bir sanatçıydı. Söyleyecek fazla bir şey bulamıyorum. Hepimizin başı sağolsun."