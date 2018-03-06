Muradiye Bektaş öldürüldü sosyal medyada tartışmaları bitmedi

Esenyurt'ta dün akılalmaz bir olay yaşandı. Muradiye Bektaş, eski sevgilisi Bülent Özyürek tarafından öldürüldü. Bülent Özyürek daha sonra intihar etti. Fakat olayın etkileri hala devam ediyor. Yenikent Mahalle Muhtarı olduğunu iddia eden Önder Ay, sosyal medya hesabından Muradiye Bektaş cinayetiyle ilgili duyuru yaptı. Duyuru sonrası tepkiler art arda geldi.
 

06 Mart 2018, Salı 14:35
Muradiye Bektaş öldürüldü sosyal medyada tartışmaları bitmedi
Esenyurt Belediyesi ek binasında dün sabah saatlerinde bir kadın cinayeti yaşandı. Eşiyle sorunlar yaşayan Muradiye Bektaş, Bülent Özyürek'le 3 yıldır aşk yaşıyordu. Fakat daha sonra Muradiye Bektaş'la eşi tekrar barıştı. İşte bu barışma Bülent Özyürek'i deliye döndürdü. Silahını alıp Muradiye Bektaş'ın açlıştığı yere giden Bülent Özyürek, 42 yaşındaki kadını öldürüp ardından da intihar etti.

Bu kadın cinayeti Türkiye gündemine bomba gibi düştü. Olay sonrası Yenikent Mahalle Muhtarı olduğunu iddia eden Önder Ay, Facebook hesabından bir açıklama yaptı.

"BASINDA YER ALAN HABERLERE İTİBAR ETMEYİN"


İşte Önder Ay'ın sosyal medya'dan yaptığı açıklama:

Belediyemizin Esbim biriminde çalışan Hz Hamza Câmi imamı Fikret Bektaş Hocamızın Eşi Muradiye Bektaş çalışma saatleri içinde kimliğini sonradan öğrendiğimiz Silahlı kişi tarafından katledilmiştir. . Basında aslı astari olmayan haberlere itibar etmemenizi önemle rica ediyorum. . Merhuma Allahtan rahmet kederli ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. .
Cenaze: Hz Hamza Cami den öğle namazı mütakiben İstiklal mezarlığına defin edilecektir. .

Kamuoyuna önemle duyurulur. ..

Yenikent mahalle Muhtarı, Hz.Hamza Câmi dernek başkanı Önder Ay



Bu açıklama beraberinde tepkileri de getirdi. Sosyal medya kullanıcıları, Önder Ay'ı olayın üstünü örtmekle itham etti. "Ateş olamyan yerden duman çıkmaz." yorumları yapılırken olayın bir aşk üçgeni olduğu öne sürüldü.

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