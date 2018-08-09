İşte Murat Arkın'ın açıklaması:

"Dostlar. Sizlerden gelen binlerce mesaja tek tek geri dönüş yapamadık. Özür dileriz.

Babam çok şükür hastaneden çıkışını yaptı. Dinlenmek en çok onun hakkı. Ailem ve kendim adıma sizlere, arayan, dua eden, ziyarete gelen,mesaj bırakan herkese, devlet büyüklerimize, sanatçı dostlara, polisinden memuruna, simitçisinden iş adamlarımıza, hademesinden öğrencisine, öğretmeninden gurbetçisine hepinize sonsuz teşekkürler. Ne mutlu bize böyle bir halkımız var. Babamın size çok yakında kendi ağzından bir mesajı olacak. Sevgiler."





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