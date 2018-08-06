KOAH hastası olan ve solunum sıkıntısı nedeniyle Silivri'deki özel bir hastaneye giden Cüneyt Arkın, rutin uygulama doğrultusunda oksijen alıp evine geri döndü.

Yoğun bakıma alındığı iddiaları yalanlanan 80 yaşındaki usta sanatçının sağlık durumu hakkında oğlu Murat Arkın da bir açıklama yaptı.

MURAT ARKIN: BABAMIN SAĞLIĞI GAYET İYİ

Murat Arkın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Babamın sağlığı gayet iyi. Endişelenecek bir durum yok. Dünden bu yana bizleri mesajları ile, duaları ile yalnız bırakmayan sizler vefasınız, dostluksunuz. Sizler bu ülkede hala güzel bir şeyler olabileceğinin en büyük kanıtısınız. Sağolun..." ifadelerini kullandı.





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