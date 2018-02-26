Murat Başoğlu davasında fotoğrafların çekildiği koyda keşif yapıldı

Bodrum’da bir teknede çekilen, sunucu Murat Başoğlu
ile yeğeni olduğu öne sürülen kadının uygunsuz görüntülerinin basında yer almasının ardından, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2017 Ağustos ayında soruşturma başlatıldı.
7 KİŞİ İNCELEME YAPTI
Sabah saatlerinde Yalıkavak Mahallesinde bulunan Tilkicik koyuna gelen 7 kişiden oluşan heyet, bölgede inceleme yaptı. 1 fotoğrafçı ise koyun çeşitli bölgelerinden fotoğraf çekti. Bilirkişilerin yanı sıra Murat Başoğlu’nun avukatı Fatih Volkan ve Burcu Başoğlu Kabadayı’nın
avukatı Bihter Tezcan da keşfe katıldı.
'HAYASIZCA HAREKETLERDE BULUNMA' SUÇUNDAN KAMU DAVASI AÇILMIŞTI
28 Kasım 2017 tarihinde Murat Başoğlu
ve ilişkisi olduğu öne sürülen yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı
hakkında ’hayasızca hareketlerde bulunma’ suçundan açılan kamu davası, Bodrum 4. Asliye Ceza Mahkemesinde başlamıştı. Gizlilik kararı olan mahkemede, olayın olduğu Yalıkavak sahilinde keşif yapılma kararı alınmıştı.
Öte yandan h
akkında dava açılan Murat Başoğlu, ifadesinde “Kadının adı Olga’ydı. Plajda ayaküstü tanışıp seviştik” demişti.
Burcu Başoğlu’nun eşi Selçuk Kabadayı
ise
eşinin kendisini aldattığını söyleyip mahkemeye başvurmuştu. Selçuk Kabadayı’nın sunucu Murat Başoğlu hakkında açtığı manevi tazminat davasının duruşması 3 gün önce görüldü.
Selçuk Kabadayı’nın
DAVA 19 HAZİRAN'A ERTELENDİ
eşinin ihaneti ile suçladığı Murat Başoğlu
için açtığı manevi tazminat davasına sunucu katılmadı. Mahkeme taraflara eksik delilleri tamamlaması için süre verdi. Bir sonraki celsede tanıkların dinleneceği manevi tazminat davası 19 Haziran’a ertelendi.
Selçuk Kabadayı’nın Murat Başoğlu'na açtığı davada yeni gelişme
Sunucu Murat Başoğlu, skandal fotoğraflardan sonra evinin etrafını kale duvarı gibi ördü!
Yerin kulağı var! (Murat Başoğlu ile Hande Bermek'i arkadaşları veto etmiş)
Lidya Özdemiroğlu'nun Murat Başoğlu ile samimi fotoğrafı
Elif Bayram