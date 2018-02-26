Murat Başoğlu davasında fotoğrafların çekildiği koyda keşif yapıldı



7 KİŞİ İNCELEME YAPTI



'HAYASIZCA HAREKETLERDE BULUNMA' SUÇUNDAN KAMU DAVASI AÇILMIŞTI



DAVA 19 HAZİRAN'A ERTELENDİ

Selçuk Kabadayı’nın Murat Başoğlu'na açtığı davada yeni gelişme

Sunucu Murat Başoğlu, skandal fotoğraflardan sonra evinin etrafını kale duvarı gibi ördü!

Yerin kulağı var! (Murat Başoğlu ile Hande Bermek'i arkadaşları veto etmiş)

Lidya Özdemiroğlu'nun Murat Başoğlu ile samimi fotoğrafı

Elif Bayram

Bodrum’da bir teknede çekilen, sunucuile yeğeni olduğu öne sürülen kadının uygunsuz görüntülerinin basında yer almasının ardından, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2017 Ağustos ayında soruşturma başlatıldı.Sabah saatlerinde Yalıkavak Mahallesinde bulunan Tilkicik koyuna gelen 7 kişiden oluşan heyet, bölgede inceleme yaptı. 1 fotoğrafçı ise koyun çeşitli bölgelerinden fotoğraf çekti. Bilirkişilerin yanı sıra Murat Başoğlu’nun avukatı Fatih Volkan veavukatı Bihter Tezcan da keşfe katıldı.28 Kasım 2017 tarihindeve ilişkisi olduğu öne sürülen yeğenihakkında ’hayasızca hareketlerde bulunma’ suçundan açılan kamu davası, Bodrum 4. Asliye Ceza Mahkemesinde başlamıştı. Gizlilik kararı olan mahkemede, olayın olduğu Yalıkavak sahilinde keşif yapılma kararı alınmıştı.Öte yandanakkında dava açılan Murat Başoğlu, ifadesinde “Kadının adı Olga’ydı. Plajda ayaküstü tanışıp seviştik” demişti.Burcu Başoğlu’nun eşiiseeşinin kendisini aldattığını söyleyip mahkemeye başvurmuştu. Selçuk Kabadayı’nın sunucu Murat Başoğlu hakkında açtığı manevi tazminat davasının duruşması 3 gün önce görüldü.eşinin ihaneti ile suçladığıiçin açtığı manevi tazminat davasına sunucu katılmadı. Mahkeme taraflara eksik delilleri tamamlaması için süre verdi. Bir sonraki celsede tanıkların dinleneceği manevi tazminat davası 19 Haziran’a ertelendi.