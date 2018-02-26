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Murat Başoğlu davasında fotoğrafların çekildiği koyda keşif yapıldı

Sunucu Murat Başoğlu ve ilişkisi olduğu öne sürülen yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı’nın fotoğraflarının çekildiği koya gelen bilirkişi heyeti incelemelerde bulundu

26 Şubat 2018, Pazartesi 13:45
Murat Başoğlu davasında fotoğrafların çekildiği koyda keşif yapıldı
Bodrum’da bir teknede çekilen, sunucu Murat Başoğlu ile yeğeni olduğu öne sürülen kadının uygunsuz görüntülerinin basında yer almasının ardından, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2017 Ağustos ayında soruşturma başlatıldı.


7 KİŞİ İNCELEME YAPTI


Sabah saatlerinde Yalıkavak Mahallesinde bulunan Tilkicik koyuna gelen 7 kişiden oluşan heyet, bölgede inceleme yaptı. 1 fotoğrafçı ise koyun çeşitli bölgelerinden fotoğraf çekti. Bilirkişilerin yanı sıra Murat Başoğlu’nun avukatı Fatih Volkan ve Burcu Başoğlu Kabadayı’nın avukatı Bihter Tezcan da keşfe katıldı.


'HAYASIZCA HAREKETLERDE BULUNMA' SUÇUNDAN KAMU DAVASI AÇILMIŞTI


28 Kasım 2017 tarihinde Murat Başoğlu ve ilişkisi olduğu öne sürülen yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı hakkında ’hayasızca hareketlerde bulunma’ suçundan açılan kamu davası, Bodrum 4. Asliye Ceza Mahkemesinde başlamıştı. Gizlilik kararı olan mahkemede, olayın olduğu Yalıkavak sahilinde keşif yapılma kararı alınmıştı.

Öte yandan hakkında dava açılan Murat Başoğlu, ifadesinde “Kadının adı Olga’ydı. Plajda ayaküstü tanışıp seviştik” demişti.

Burcu Başoğlu’nun eşi Selçuk Kabadayı ise eşinin kendisini aldattığını söyleyip mahkemeye başvurmuştu. Selçuk Kabadayı’nın sunucu Murat Başoğlu hakkında açtığı manevi tazminat davasının duruşması 3 gün önce görüldü.


DAVA 19 HAZİRAN'A ERTELENDİ


Selçuk Kabadayı’nın eşinin ihaneti ile suçladığı Murat Başoğlu için açtığı manevi tazminat davasına sunucu katılmadı. Mahkeme taraflara eksik delilleri tamamlaması için süre verdi. Bir sonraki celsede tanıkların dinleneceği manevi tazminat davası 19 Haziran’a ertelendi.


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