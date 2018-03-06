Murat Başoğlu ve Burcu Başoğlu'nun yüzleri yüz tanıma sistemiyle teyit edildi



HANİ OLGA'YDI MURAT BAŞOĞLU!



İşte iddianameden öne çıkan kısımlar…



Delillerin Değerlendirilmesi ve Gerekçe:

Netice ve Talep:

CEZALANDIRILMALARINA,



KOMŞULAR RAHATSIZ

POSTA'

Murat Başoğlu davasında fotoğrafların çekildiği koyda keşif yapıldı

Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı hakkında açılan dava başladı

Selçuk Kabadayı’nın Murat Başoğlu'na açtığı davada yeni gelişme

Elif Bayram

teknesinde yaşanan o anlar bir magazin muhabiri tarafından görüntülendi ve olayın ortaya çıkmasının ardından ensest ilişkiye girdikleri iddiasıyla ikili hakkında ‘Hayasızca hareketlerde bulunma’ suçlamasıyla dava açıldı.haberine göre, dava dosyasında 37 fotoğraf ve bir de video yer alırken ikilinin görüntüleri üzerinde uygulanan yüz tanıma sistemi sonrasında teknedeki isimlerinolduğu kesinleşti. İkilinin arasındaki ilişki, başsavcığılın iddianamesinde tam anlamıyla ensest olarak tanımlanıyor.teknede birlikte görüntülendiği kadın için "Kadının adı Olga’ydı. Plajda ayaküstü tanışıp seviştik” demişti.Cumhuriyet Başsavcılığımızca yazılı ve görsel basında yer bulan, soruşturma dosyamıza örnekleri de alınan, toplumsal değer yargılarını, kamu vicdanını ve toplumsal ahlakı zedeleyici mahiyet arz eden haber içerikleri ihbar kabul edilip (usul ekonomisi de gözetilerek haberlere konu olan kişiler ve soruşturma dosyamızın başvurucuları hakkında şüpheli sıfatlarıyla)suçu isnadıyla resen soruşturma başlatıldı.ŞüpheliBodrum İlçesi Yalıkavak Mahallesinde bulunan X… Beach işletmesi içerisinde faaliyette olan spor salonunu ayrıca yine Bodrum İlçesi Torba Mahallesinde bulunan bir otelin bünyesindeki spor salonunu işletmekte olduğu… Şüpheli Burcu Başoğlu Kabadayı’nın şüpheli Murat Başoğlu’nun ağabeyi olan Tahir Mahir Başoğlu’nun kızı olduğu,, şüpheli Burcu Başoğlu Kabadayı’nın İstanbul İlinde bulunan spor salonunun amcasıyla birlikte ortağı olduğu ve spor salonunda spor eğitmenliği yaptığı, 2017 yılı Mayıs ayı itibariyle İstanbul’dan Bodrum İlçesine eşi tanık Selçuk Kabadayı ile birlikte geliş gidiş yaptığı, bu geliş gidişlerinde çoğu zaman Bodrum İlçesi Gündoğan Mahallesinde bulunan amcası Murat Başoğlu ile eşi Hande Başoğlu’nun evinde amcası ve yengesi ile birlikte kaldığı, Bodrum’da olduğu zamanlarda amcası Murat Başoğlu’nun işletmekte olduğu spor salonlarında eşi ile beraber spor eğitmenliği yaptıkları…Şüpheli Murat Başoğlu ile yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı’nın 28/07/2017 günü Murat Başoğlu’na ait “Apostol” isimli tekne ile saat 16:00 civarında, Yalıkavak Mahallesinde bulunan X… Beach’den hareket ettikleri, ikisi birlikte tekne ile uzaklaştıkları, Yalıkavak civarında bir koyda durdukları, orada teknenin üst kısmında birlikte yalnız vakit geçirmeye başladıkları, fotoğrafları ve videoyu çekenmagazin muhabirinin görev yaptığı gazetenin magazin servisinden temin edilen fotoğraf ve video içeriklerine göre teknenin üst kısmında herkesin görebileceği bir biçimde cinsel birliktelik yaşadıkları, görüntülerin tüm yazılı ve görsel basında haber olmasıyla olayın tüm kamuoyuna yansıdığı, dosyamız şüphelileri arasında evlenme yasağını da kapsayan amca – yeğen akrabalık ilişkisi olması nedeniyle soruşturmamıza konu olayın toplumsal ahlakı ve değer yargılarını ayrıca kamu vicdanını zedeleyici mahiyete büründüğü…Soruşturma kapsamında tanık olarak dinlenen Burcu Başoğlu Kabadayı’nın eşi Selçuk Kabadayı’nın alınan beyanında, “…soruşturmaya konu olayın olduğu gün yani 28/07/2017 günü eşi Burcu’nun kendisine amcasının tekneyle gezmek istediğini söylediğini, eşinin kendisini de çağırdığını ancak kendisinin antrenman yapacağı için gitmek istemediğini ve gitmediğini, Murat Başoğlu ve eşi Burcu Başoğlu Kabadayı’nın o gün tekne gezintisinden akşamüstü saat 18:30 – 19:00’a doğru döndüğünü, basında yer alan haberlerdeki görüntüleri Murat Başoğlu’nun eşiBermek Başoğlu ile birlikte Murat Başoğlu ve eşi Burcu Başoğlu Kabadayı’dan öğrendiğini, öğrendiği ortamda Murat Başoğlu’nun evinde dördünün birlikte bulunduğunu, görüntüleri görmesinin üzerine Hande Bermek Başoğlu ile birlikte çok şaşırdıklarını, eşi Burcu’nun ilk olarak kendisineamcam o gün beni sadece dudağımdan öptüdiyerek yaşananları inkar ettiğini, ertesi gün ise amcasının kendisini öpme olayının ilk olmadığını, olay günü teknede ise işi öpmenin de ötesine götürdüğünü, bu sefer daha farklı şeyler yaptığını söyleyerek olayı itiraf ettiğini, Burcu’ya ayrıntıları sorduğunda ise karnının ağrıdığı bahanesiyle kendisini geçiştirdiğini, yaşananlarla ilgili cinsel birliktelik durumunu içeren fotoğrafları gördüğünde ise kararını verip eşi Burcu Başoğlu Kabadayı’ya boşanma ve tazminat davası, Murat Başoğlu’na ise tazminat davası açtığını, basında yer alan tüm görüntülerdeki Murat Başoğlu ile öpüşen ve cinsel birliktelikte bulunan kadının eşi Burcu Başoğlu Kabadayı olduğunu...” beyan ettiği…Cumhuriyet Başsavcılığımızca yazılı ve görsel basında yer alan haberler sonucu ortaya çıkan olayla ilgili olarak deliller toplanmış, fotoğraflar ve video üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır.başlığı ileşeklinde düzenlenmiştir. Madde gerekçesi ise “Madde metninde, toplumun sahip bulunduğu ortak edep (ar ve haya) duygularının, edep törelerinin ihlâli, incitilmesi ve her ne suretle olursa olsun edep ve ahlâk temizliğine alenen saldırı niteliği taşıyan hareketler, tutum ve davranışlar ve takınılan durumlar suç olarak tanımlanmıştır.1-Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı bulunan şüphelilerin Mahkemenizde Türk Milleti adına yargılamalarının yapılarak eylemlerinin sübutu halinde eylemlerine uyan yukarıda yazılı2-Şüphelilerin yargılanmaları sonucunda hürriyeti bağlayıcı cezaya hükmedilmeleri hâlinde haklarında Türk Ceza Kanunu’nun 53. Maddesi uyarınca haklarında güvenlik tedbirlerinin uygulanmasına ve3-Ortaya çıkan tüm4-Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 170. maddesi uyarıncaÖte yandan Murat Başoğlu ve eşi Hande Bermek’in Bodrum’daki evlerinde yaşamaya devam ettiği, evlerini hiç terk etmedikleri ve sürekli burada bulundukları öğrenildi. Çiftin evinin çevresinde yaşayan komşularının aşırı rahatsız oldukları, neredeyse herkesin Başoğlu çiftiyle görüşmeyi kestikleri ortaya çıktı.Murat Başoğlu'nun eşidan Alev Cimin'e veridği röportajda şu sözleri söylemişti:"Aralarında bir şey yok!!! Ama algı şu: ‘Burcu ile Murat uzun süredir beraber ve bu olay da teknedeki fotoğraflarla gün yüzüne çıktı. Ben de bu yüzden boşandım’. Gerçek böyle değil. O fotoğrafların sadece bir karesi Burcu ile Murat’a ait. Diğerlerinin onlara ait olup olmadığı belli değil. Murat ile Burcu’nun cinsel ya da duygusal bir birlikteliği yok. Amca-yeğen ilişkisi bu. ‘Kararı yargı verecek’ diyor ve susuyorum…"