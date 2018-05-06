Murat Boz'dan ayrılık acısına ferrarii

MURAT BOZ İLE ASLI ENVER NEDEN AYRILDI?

Nedret Boz, Aslı Enver ve Murat Boz'dan umudunu kesmedi

Büşra Kamış

Çıkışta 1 milyon 650 bin liraya yeni aldığı 2012 model Ferrari aracına bindi. Basının yoğun ilgi gösterdiğiile ilgili sorular karşısında güldü. 'BOZ' plakalı aracıyla tozu dumana katıp gitti.Oyuncu Aslı Enver ile şarkıcı Murat Boz'un ayrılıklarıyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Levent Loft'taki dairede çıkan tartışmada eline ne geçerse fırlatan Aslı Enver; o gün evi terk etti, ertesi gün eşyasını aldırdıŞarkıcı Murat Boz ile oyuncu Aslı Enver'in 2.5 yıllık aşkı iki hafta önce sona ermiş ve ilişkilerini sessiz sedasız bitirdikleri için neden ayrıldıkları ve ayrılığı kimin istediği, magazin basınında gündem olmuştu.Sabah'tan Bülent Cankurt; ünlü çiftin ayrılıklarının sessiz sedasız olmadığını yazdı.İddiaya göre; Murat Boz ile Aslı Enver, birlikte kirada oturdukları evde yaşadıkları büyük bir kavga sonucu ayrıldı.Buna göre; Levent Loft'taki evin salonundaki bağrış çığrış sırasında Aslı Enver, eline ne geçirdiyse fırlatmaya başladı. Murat Boz ise kurtuluşu kendini odaya kilitlemekte buldu.Aslı Enver, siniri geçtikten sonra eşyalarını toplayıp evden taşınmak istedi.Siteye bir araç çağırdı ama site yönetimi, pazar günü taşınmanın yasak olduğunu söyleyip aracı içeri almadı.Aslı Enver, evi terk edip o akşam bir arkadaşında kaldı ve pazartesi günü de evde nesi var nesi yoksa alıp hem evi, hem de Murat Boz'u terk etti.