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Murat Boz'dan işten kovulan hayranına yardım

Murat Boz ile Soner Sarıkabadayı, önceki gün bir alışveriş merkezinde akşam yemeği yedi. Mekan çıkışı görüntülenen iki şarkıcı, objektiflere poz verdi
 

02 Şubat 2018, Cuma 10:42
Murat Boz'dan işten kovulan hayranına yardım
Muhabirlerin "Sosyal medyada hayranlarınız, sevgiliniz Aslı Enver'i photoshop'la hamile gösterdi. Hayırlı olsun, baba oluyormuşsunuz" sözleri üzerine Murat Boz, "Başka sorunuz var mı?" şeklinde sert bir yanıt verdi. 

"ABİ YARDIM ET"

Murat Boz, aracına binerken ismi Murat olan bir hayranı tarafından duraklatıldı. Hayranı, Murat Boz'a, "Abi Aslı Hanım'ın 'İstanbullu Gelin' dizisinin setinde çalışıyordum. Sizi sete izinsiz aldığım için beni kovdular. Bana yardımcı olun lütfen. İş arıyorum" dedi.

"BENDEN HABER BEKLE"

Önce "Benimle ne alakası var oğlum" karşılığını veren Murat Boz, daha sonra hayranının telefon numarasını alıp "Seni arayacağım, benden haber bekle" ifadelerini kullandı.

Milliyet


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