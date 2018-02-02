Murat Boz'dan işten kovulan hayranına yardım

Haber Merkezi

Muhabirlerin "Sosyal medyada hayranlarınız, sevgiliniz'i photoshop'la hamile gösterdi. Hayırlı olsun, baba oluyormuşsunuz" sözleri üzerine, "Başka sorunuz var mı?" şeklinde sert bir yanıt verdi., aracına binerken ismi Murat olan bir hayranı tarafından duraklatıldı. Hayranı,'a, "Abi Aslı Hanım'ın '' dizisinin setinde çalışıyordum. Sizi sete izinsiz aldığım için beni kovdular. Bana yardımcı olun lütfen. İş arıyorum" dedi.Önce "Benimle ne alakası var oğlum" karşılığını veren, daha sonra hayranının telefon numarasını alıp "Seni arayacağım, benden haber bekle" ifadelerini kullandı.