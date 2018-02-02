Murat Boz'dan işten kovulan hayranına yardım

Muhabirlerin "Sosyal medyada hayranlarınız, sevgiliniz Aslı Enver
'i photoshop'la hamile gösterdi. Hayırlı olsun, baba oluyormuşsunuz" sözleri üzerine Murat Boz
, "Başka sorunuz var mı?" şeklinde sert bir yanıt verdi.
"ABİ YARDIM ET"
Murat Boz
, aracına binerken ismi Murat olan bir hayranı tarafından duraklatıldı. Hayranı, Murat Boz
'a, "Abi Aslı Hanım'ın 'İstanbullu Gelin
' dizisinin setinde çalışıyordum. Sizi sete izinsiz aldığım için beni kovdular. Bana yardımcı olun lütfen. İş arıyorum" dedi.
"BENDEN HABER BEKLE"
Önce "Benimle ne alakası var oğlum" karşılığını veren Murat Boz
, daha sonra hayranının telefon numarasını alıp "Seni arayacağım, benden haber bekle" ifadelerini kullandı.
Milliyet
Haber Merkezi