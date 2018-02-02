Murat Boz: Hande ve Aslı arasında gerginlik yok

POSTA/ALİ KESER
Dedikodulara Murat Boz
önceki akşam yanıt verdi ve şöyle konuştu:
“Ortada bir gerginlik yok. Tamamen uydurma. Hep beraber buluşup yemek yedik. Murat ile Hande birbirine çok yakışıyor. Allah mutlu etsin.”
Ama Aslı Enver ile Hande Erçel
henüz birbirlerini Instagram’dan takibe almadı.
MURAT DALKILIÇ 'KUZENİYLE' GEZMİŞ!
Bu arada Murat Dalkılıç
önceki gece Etiler Fenix’teydi. Yanında bir grup kız vardı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Cihangir Hazine’ye geçip eğlenmeye devam ettiler.
Murat Dalkılıç
sevgilisi Hande Erçel’i
soran muhabirlere, “Hande şu an burada yok. Kızlardan biri kuzenim, diğeri yakın dostumun flörtü, ötekiler de arkadaşlarım. Gelin isterseniz içeriye gözlerinizle görün” yanıtını verdi.
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Elif Bayram