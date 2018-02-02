Murat Boz: Hande ve Aslı arasında gerginlik yok

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Dedikodularaönceki akşam yanıt verdi ve şöyle konuştu:“Ortada bir gerginlik yok. Tamamen uydurma. Hep beraber buluşup yemek yedik. Murat ile Hande birbirine çok yakışıyor. Allah mutlu etsin.”Amahenüz birbirlerini Instagram’dan takibe almadı.Bu aradaönceki gece Etiler Fenix’teydi. Yanında bir grup kız vardı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Cihangir Hazine’ye geçip eğlenmeye devam ettilersevgilisisoran muhabirlere, “Hande şu an burada yok. Kızlardan biri kuzenim, diğeri yakın dostumun flörtü, ötekiler de arkadaşlarım. Gelin isterseniz içeriye gözlerinizle görün” yanıtını verdi.