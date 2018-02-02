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Murat Boz: Hande ve Aslı arasında gerginlik yok

Popçu Murat Boz’un sevgilisi Aslı Enver ile ortak arkadaşları şarkıcı Murat Dalkılıç’ın yeni flörtü Hande Erçel’in arasının kötü olduğu iddia edilmişti

02 Şubat 2018, Cuma 08:52
Murat Boz: Hande ve Aslı arasında gerginlik yok
POSTA/ALİ KESER 

Dedikodulara Murat Boz önceki akşam yanıt verdi ve şöyle konuştu:

“Ortada bir gerginlik yok. Tamamen uydurma. Hep beraber buluşup yemek yedik. Murat ile Hande birbirine çok yakışıyor. Allah mutlu etsin.”


Ama Aslı Enver ile Hande Erçel henüz birbirlerini Instagram’dan takibe almadı.


MURAT DALKILIÇ 'KUZENİYLE' GEZMİŞ!


Bu arada Murat Dalkılıç önceki gece Etiler Fenix’teydi. Yanında bir grup kız vardı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Cihangir Hazine’ye geçip eğlenmeye devam ettiler.



Murat Dalkılıç sevgilisi Hande Erçel’i soran muhabirlere, “Hande şu an burada yok. Kızlardan biri kuzenim, diğeri yakın dostumun flörtü, ötekiler de arkadaşlarım. Gelin isterseniz içeriye gözlerinizle görün” yanıtını verdi. 




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