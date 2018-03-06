Murat Boz sözünü tuttu, hayranı Gülsüm'le buluştu!

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SÜRPRİZ BULUŞMA

Çiğdem Saltık

Kimsesiz ve yardıma muhtaç çocukların hayalini gerçekleştirenMutluluğun Adresi Derneği,'ta yaşayan 12 yaşındaki'ün sesi oldu.(vücudun prematüre yaşlanması)olan, dernek aracığıyla'a mesaj gönderdi.Hayranı olduğu popçuyu görmeyi çok istediğini söyleyen'ün çağrısı,tarafından karşılık buldu.''Senin canına kurban. Tabii ki de buluşacağız'' diye mesaja cevap veren, dünile İstanbul'da buluştu.e hediyeler verdi. Koyu Beşiktaşlı olan'e maçlarda taktığı ve uğurlu olduğuna inandığı Beşiktaş şapkasını da hediye etti.