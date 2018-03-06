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Murat Boz sözünü tuttu, hayranı Gülsüm'le buluştu!

Popçu Murat Boz sözünü tuttu ve 'Tek isteğim Murat Boz'la tanışmak' diyen Uşak'taki hayranı Progeria hastası Gülsüm ile İstanbul'da buluştu

06 Mart 2018, Salı 12:58
Murat Boz sözünü tuttu, hayranı Gülsüm'le buluştu!
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Kimsesiz ve yardıma muhtaç çocukların hayalini gerçekleştiren Mutluluğun Adresi Derneği, Uşak'ta yaşayan 12 yaşındaki Gülsüm'ün sesi oldu.

Progeria (vücudun prematüre yaşlanması) hastası olan Gülsüm, dernek aracığıyla Murat Boz'a mesaj gönderdi.

Hayranı olduğu popçuyu görmeyi çok istediğini söyleyen Gülsüm'ün çağrısı, Murat Boz tarafından karşılık buldu.

''Senin canına kurban. Tabii ki de buluşacağız'' diye mesaja cevap veren Murat Boz, dün Gülsüm ile İstanbul'da buluştu.



SÜRPRİZ BULUŞMA

Murat Boz, Gülsüm'e hediyeler verdi. Koyu Beşiktaşlı olan Murat Boz, Gülsüm'e maçlarda taktığı ve uğurlu olduğuna inandığı Beşiktaş şapkasını da hediye etti.





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