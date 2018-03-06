Murat Boz sözünü tuttu, hayranı Gülsüm'le buluştu!

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Kimsesiz ve yardıma muhtaç çocukların hayalini gerçekleştiren
Mutluluğun Adresi Derneği, Uşak
'ta yaşayan 12 yaşındaki Gülsüm
'ün sesi oldu.
Progeria
(vücudun prematüre yaşlanması) hastası
olan Gülsüm
, dernek aracığıyla Murat Boz
'a mesaj gönderdi.
Hayranı olduğu popçuyu görmeyi çok istediğini söyleyen Gülsüm
'ün çağrısı, Murat Boz
tarafından karşılık buldu.
''Senin canına kurban. Tabii ki de buluşacağız'' diye mesaja cevap veren Murat Boz
, dün Gülsüm
ile İstanbul'da buluştu.
SÜRPRİZ BULUŞMA
Murat Boz
, Gülsüm'
e hediyeler verdi. Koyu Beşiktaşlı olan Murat Boz
, Gülsüm
'e maçlarda taktığı ve uğurlu olduğuna inandığı Beşiktaş şapkasını da hediye etti.
Çiğdem Saltık