Oyuncu Aslı Enver ile 2 yıllık ilişkilerin sonlandıran Murat Boz'un, Instagram hesabından yaptığı paylaşım 'Aslı Enver'i unutamıyor' şeklinde yorumlandı.

Aslı Enver, Yunanistan tatiline giderken Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsünü sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

'NE VARSA ESKİLERDE VAR'

Murat Boz, Aslı Enver’in bu paylaşımından sonra Instagram hesabından, konserinde söylediği aynı şarkıyı paylaştı.





Yakışıklı şarkıcı paylaşımının altına, 'Dünya’ya geldiğim anda yürüdüm aynı zamanda. Gidiyorum gündüz gece. Ne varsa eskilerde var. #AşıkVeysel Kaç senesiydi hatırlamıyorum. Karşıma çıktı paylaşmak istedim. Görüntü için özürlerimi kabul ediniz lütfen' notunu düştü.



