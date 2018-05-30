Murat Ceylan sevgilisiyle dudak dudağa poz verdi

Geçen günlerde büyük ödülü kazanan Gönüllüler ekibi İstanbul'a geldi. Herkes, sevdikleriyle buluşurken en dikkat çeken görüşme Murat Ceylan'ın oldu. Murat Ceylan sevgilisi Lera Marchuk ile buluşup romantik pozlar verdi.

DUDAK DUDAĞA POZ VERDİ

Survivor'da yarışan Murat Ceylan sevgilisine olan hasretini sürekli dile getiriyordu. Ödülü kazanıp soluğu İstanbul'da alan Murat, sevgilisiyle romantik anlar yaşadı. Murat'ın sevgilisi Lera Marchuk Instagram'da dudak dudağa pozlarını paylaştı.

İşte Murat Ceylan ve sevgilisinin romantik pozu:

DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKİYOR

Survivor'da yarışan Murat Ceylan'ın sevgilisi Lera Marchuk blogger ve model.

Lera Marchuk paylaştığı özel pozlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Ukraynalı modelin Instagram'da 27 bin takipçisi bulunuyor.





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