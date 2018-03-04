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Murat Dalkılıç'a vertigo teşhisi konuldu

Popçu Murat Dalkılıç ile sevgilisi Hande Erçel 2 hafta önce tatil için Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a gitmişti. Ancak sevgililer tatilde sıkıntılı anlar yaşadı. Çünkü Murat Dalkılıç rahatsızlandı

04 Mart 2018, Pazar 11:39
Murat Dalkılıç'a vertigo teşhisi konuldu
Sürekli başı dönen ve midesi bulanan popçu İstanbul'a dönüşte soluğu özel bir hastanede aldı. Murat Dalkılıç’a doktoru vertigo (kronik baş dönmesi) teşhisi koydu.

Popçu Murat Dalkılıç, 2 yıllık eşi oyuncu Merve Boluğur'dan Eylül 2017'de boşanmış, Aralık'ta da Merve’nin meslektaşı Hande Erçel ile yeni bir maceraya yelken açmıştı. 

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İLK KEZ YAN YANA GÖRÜNTÜLENDİLER!

Birlikte poz vermemek için bir hayli çaba gösteren ünlü çift  geçen gün ilk kez Magazin D kameralarına yakalandı.

İşte o anlar:



HANDE MERVE'NİN İZLERİNİ SİLDİ

Bu arada Murat Dalkılıç'ın Çubuklu'daki evine yerleşen Hande Erçel, ilk olarak evin dekorasyonuna el atmış. Evi boyatıp perdelere kadar değiştirmiş.

Not: Murat Dalkılıç, Eylül 2017'de boşandığı Merve Boluğur ile bu evde yaşıyordu.

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