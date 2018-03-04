Murat Dalkılıç'a vertigo teşhisi konuldu

Sürekli başı dönen ve midesi bulanan popçu İstanbul'a dönüşte soluğu özel bir hastanede aldı. Murat Dalkılıç
’a doktoru vertigo (kronik baş dönmesi)
teşhisi koydu.
Popçu Murat Dalkılıç,
2 yıllık eşi oyuncu Merve Boluğur'
dan Eylül 2017'de boşanmış, Aralık'ta da Merve’nin meslektaşı Hande Erçel
ile yeni bir maceraya yelken açmıştı.
Hande Erçel Murat Dalkılıç'la, Merve Boluğur da Emir Aydemir'le tatilde!
İLK KEZ YAN YANA GÖRÜNTÜLENDİLER!
Birlikte poz vermemek için bir hayli çaba gösteren ünlü çift geçen gün ilk kez Magazin D
kameralarına yakalandı.
İşte o anlar:
HANDE MERVE'NİN İZLERİNİ SİLDİ
Bu arada Murat Dalkılıç
'ın Çubuklu'daki evine yerleşen Hande Erçel
, ilk olarak evin dekorasyonuna el atmış. Evi boyatıp perdelere kadar değiştirmiş.
Not: Murat Dalkılıç, Eylül 2017'de boşandığı Merve Boluğur ile bu evde yaşıyordu.
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Çiğdem Saltık