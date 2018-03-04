Murat Dalkılıç'a vertigo teşhisi konuldu

Hande Erçel Murat Dalkılıç'la, Merve Boluğur da Emir Aydemir'le tatilde!

İLK KEZ YAN YANA GÖRÜNTÜLENDİLER!

HANDE MERVE'NİN İZLERİNİ SİLDİ

Murat Dalkılıç: Hande'ye çok aşığım

Merve Boluğur arabasını şaşırdı

Çiğdem Saltık

Sürekli başı dönen ve midesi bulanan popçu İstanbul'a dönüşte soluğu özel bir hastanede aldı.’a doktoruteşhisi koydu.2 yıllık eşi oyuncudan Eylül 2017'de boşanmış, Aralık'ta da Merve’nin meslektaşıile yeni bir maceraya yelken açmıştı.Birlikte poz vermemek için bir hayli çaba gösteren ünlü çift geçen gün ilk kezkameralarına yakalandı.Bu arada'ın Çubuklu'daki evine yerleşen, ilk olarak evin dekorasyonuna el atmış. Evi boyatıp perdelere kadar değiştirmiş.