Murat Dalkılıç: Ailem hep yanımda

Elif Bayram

2014’te evlendiğiEylül’de boşandıktan sonra oyuncuile aşk yaşamaya başlayan Murat Dalkılıç “Bir kadında aradığım en önemli özellik; pozitif olmasıdır” diye konuştu.şunları söyledi: “Bazen her şeyi bırakıp gidesim geliyor. Keşke ‘İzmir’de kalıp bakkal dükkanı açsaydım’ dediğim zamanlar oluyor. Bu aralar sağolsun babam (Mehmet Sedat Dalkılıç) beni yalnız bırakmıyor. Kimse üzmesin diye her yere elimden tutup götürüyor. Aile her şeydir.”