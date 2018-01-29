Murat Dalkılıç: Ailem hep yanımda

29 Ocak 2018, Pazartesi 07:34 29 Ocak 2018, Pazartesi 07:42
2014’te evlendiği Merve Boluğur’dan Eylül’de boşandıktan sonra oyuncu Hande Erçel ile aşk yaşamaya başlayan Murat Dalkılıç “Bir kadında aradığım en önemli özellik; pozitif olmasıdır” diye konuştu.
'AİLE HER ŞEY'
Murat Dalkılıç şunları söyledi: “Bazen her şeyi bırakıp gidesim geliyor. Keşke ‘İzmir’de kalıp bakkal dükkanı açsaydım’ dediğim zamanlar oluyor. Bu aralar sağolsun babam (Mehmet Sedat Dalkılıç) beni yalnız bırakmıyor. Kimse üzmesin diye her yere elimden tutup götürüyor. Aile her şeydir.”