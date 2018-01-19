Murat Dalkılıç eski hizmetçisine 12 bin lira ödeyecek



DAVACININ İDDİALARI GERÇEK DIŞI



12 BİN LİRA KAZANDI

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Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne iki yıl önce açılan davanın dilekçesinde davacı Emine Atamtürk’ün 15 Mart 2013 tarihinde Murat Dalkılıç’ın evinde hizmetçi olarak işe girdiği belirtildi. Davacı Emine Atamtürk’ün Dalkılıç’ın evinde temizlik, yemek, ütü vs. işleri yaptığının anlatıldığı dilekçede:“Müvekkil 18 ay sonra 5 Ağustos 2014’te işten çıkartılmıştır. Normal çalışma süresi iş kanunu hükümlerine göre haftalık 45 saati, yani günde 11 saati aşmayacağı kuralı geçerliyken müvekkil Emine Atamtürk, davalıkeyfi görevlendirmesi doğrultusunda gece 02.00’lere kadar çalışmıştı. Normal günler saat 11.00’den akşam 18.00’e kadar çalışan müvekkil aylık 1800 lira maaş almıştır. Maaşını tek seferde ya da banka yoluyla alması gereken müvekkil Emine Atamtürk’ün maaşı, haftalık 450 lira şeklinde elden ve davalının menajeri tarafından verilmiştir. Çalıştığı süre boyunca sigorta yapılacağı söylenen Emine Atamtürk’ün sigortası da yapılmamıştır. Dolayısıyla asgari geçim indirim ücretinden de yararlanamamıştır. Murat Dalkılıç,resmi bayram tatillerinde de çalıştırdı. Çalıştığı bayram tatil paraları davacıya ödenmedi. Haftada iki gün izin kullanacağı söylenen müvekkile haftada bir gün izin kullandırıldı. İşe girdiği tarihten bu yana aralıksız çalışan Emine Atamtürk, kıdem tazminatına da hak kazandı. Ayrıca müvekkile yıllık izin de verilmedi. Menajeri tarafından mesaj yoluyla işten çıkartılan müvekkilin 15 Temmuz – 15 Ağustos 2015 tarihleri arasındaki bir aylık maaşı da ödenmedi. Davalı işveren tarafından kötü niyetle ödenmemiş olan kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, maaş ücret alacağı, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacağı, yıllık izin ücreti alacağı ve diğer alacaklarımız için şimdilik 520 liranın davalıdan tahsilini istiyoruz“ denildi.Davalı Murat Dalkılıç ise bir süre yanında çalışan Emine Atamtürk’ün iddialarının tamamen gerçek dışı olduğunu iddia etti.avukatı, “Haftanın en az 3 sabahı işe hep geç gelmiştir. Ayda birkaç defa gece 02.00’lere kadar çalıştığı doğru değildir. Müvekkilim sanatçı olup yılın yarısını şehir dışında geçirmektedir. Durum böyleyken davacının izin kullanmadığını açıklaması iyi niyete aykırıdır. Ayrıca bir yılını doldurmadan akrabasının evliliği nedeniyle bir hafta işe gelmemiştir. Düğünü olması nedeniyle davalı müvekkilim tarafından ekstra para yardımı almıştır. Düğün elbisesi için dahi davacıya para vermiştir. Aldığı maaş 1800 lira değil 1200 liradır. Tüm maaşlarını almıştır. Son maaşını alamadığı da doğru değildir. Bu konuda davacıya yemin teklif edilmesini istiyoruz. Haksız davanın reddine karar verilsin” dedi.Davanın karar duruşmasına taraf avukatları katıldı.avukatı açtıkları davanın kabulüne, Murat Dalkılıç’ın avukatı ise davanın reddine karar verilmesini istedi. Davayı kabul eden mahkeme, bilirkişi raporu doğrultusunda yapılan hesaplama sonrası davacı Emine Atamtürk’ün açtığı davayı kabul etti. Mahkemehaksız fesih nedeniyle 10 bin 800 lira, 20 günlük işçi alacağı ücreti 1200 lira olmak üzere toplamda 12 bin lira tazminatın Murat Dalkılıç’ın davacıya ödemesine karar verdi. Mahkeme Emine Atamtürk’ün bayram, yıllık izin ve asgari geçim indirimi talebinin ise reddine karar verdi.