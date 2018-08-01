Murat Dalkılıç pandomim dersi almaya başladı

Şarkıcı Murat Dalkılıç, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla pandomim dersi almaya başladığını duyurdu

01 Ağustos 2018, Çarşamba 00:09
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Popçu Murat Dalkılıç, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarını heyecanlandırdı.

34 yaşındaki Dalkılıç, pandomim ustası Vecihi Ofluoğlu ile bir video paylaşarak pandomim dersi almaya başladığını duyurdu.

Videonun altına '@vecihiofluoglu hocamla pandomim derslerimiz başlar... Bakalım altından ne çıkacak' yazdı.

İşte Murat Dalkılıç'ın paylaşımı;




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