Murat Dalkılıç pandomim dersi almaya başladı
Şarkıcı Murat Dalkılıç, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla pandomim dersi almaya başladığını duyurdu
Popçu Murat Dalkılıç, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarını heyecanlandırdı.
34 yaşındaki Dalkılıç, pandomim ustası Vecihi Ofluoğlu ile bir video paylaşarak pandomim dersi almaya başladığını duyurdu.
Videonun altına '@vecihiofluoglu hocamla pandomim derslerimiz başlar... Bakalım altından ne çıkacak' yazdı.
İşte Murat Dalkılıç'ın paylaşımı;