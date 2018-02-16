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Murat Dalkılıç ve Hande Erçel Amsterdam'a uçtu

Murat Dalkılıç ile Hande Erçel bu sabah Amsterdam'a uçtu. Çiftin, Hande Erçel'in dizisinin bitmesinin hemen ardından tatile çıkması, akıllara 'Aşk tatili mi, moral tatili mi?' sorusunu getirdi

16 Şubat 2018, Cuma 15:53
Murat Dalkılıç ve Hande Erçel Amsterdam'a uçtu
Merve Boluğur'la olan evliliğini noktalayan Murat Dalkılıç, Hande Erçel'le aşk yaşamaya başlamıştı.

Hande Erçel'in rol aldığı "Siyah İnci" isimli dizi bu hafta final yaptı. Çift de bu sabah Amsterdam'a uçtu. Haftasonunu burada geçirecek olan ikili birlikte tatil yapacak. 

Murat Dalkılıç ve Hande Erçel'in ilk fotoğrafı...

'HANDE'YE MORAL TATİLİ'


Öte yandan Siyah İnci dizisinin final yapmasının nedeni olarak Hande Erçel'in oyunculuğu da gösteriliyordu. Çiftin dizinin final yapmasının ardından tatile çıkması sosyal medyada, 'Hande'ye moral tatili!, 'Aşk tatili mi, moral tatili mi?' yorumlarının yapılmasına neden oldu.

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