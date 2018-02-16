Murat Dalkılıç ve Hande Erçel Amsterdam'a uçtu

'HANDE'YE MORAL TATİLİ'

Hande Erçel'in oyunculuğu sosyal medyanın diline düştü

Siyah İnci dizisini Hande Erçel'in oyunculuğu mu bitirdi?

Merve Boluğur, Murat Dalkılıç'ı sildi

Hande Erçel ve Murat Dalkılıç ilk kez birlikte görüntülendi

Murat Dalkılıç eski hizmetçisine 12 bin lira ödeyecek

Murat Dalkılıç: Hande'ye çok aşığım

Elif Bayram

olan evliliğini noktalayanHande Erçel'le aşk yaşamaya başlamıştı.Hande Erçel'in rol aldığıisimli dizi bu hafta final yaptı. Çift de bu sabah Amsterdam'a uçtu. Haftasonunu burada geçirecek olan ikili birlikte tatil yapacak.Öte yandandizisinin final yapmasının nedeni olarakoyunculuğu da gösteriliyordu. Çiftin dizinin final yapmasının ardından tatile çıkması sosyal medyada, 'Hande'ye moral tatili!, 'Aşk tatili mi, moral tatili mi?' yorumlarının yapılmasına neden oldu.