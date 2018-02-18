Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Murat Dalkılıç ve Hande Erçel Amsterdam uçağında böyle görüntülendi!

Oyuncu Hande Erçel'in dizisinin erken final yapmasının ardından tatile çıkan çift, Amsterdam uçağında böyle görüntülendi
 

18 Şubat 2018, Pazar 15:18
Murat Dalkılıç ve Hande Erçel Amsterdam uçağında böyle görüntülendi!
Popçu Murat Dalkılıç, 2 yıllık eşi oyuncu Merve Boluğur’dan Eylül 2017’de boşanmıştı. Aralık'ta da Merve’nin meslektaşı Hande Erçel ile yeni bir maceraya yelken açmıştı.

UÇAKTA GÖRÜNTÜLENDİLER


Hande Erçel'in rol aldığı Siyah İnci isimli dizisi bu hafta final yaptı. Çift de Amsterdam'a uçtu. Hafta sonunu burada geçirecek olan ikili birlikte tatil yapacak. 

Hande Erçel ile Murat Dalkılıç, Amsterdam uçağında böyle görüntülendi.






Murat Dalkılıç: Hande'ye çok aşığımMurat Dalkılıç: Hande'ye çok aşığım

İZLERİ SİLDİ

Bu arada Murat Dalkılıç'ın Çubuklu'daki evine yerleşen Hande Erçel, ilk olarak evin dekorasyonuna el atmış. Evi boyatıp perdelere kadar değiştirmiş.

Küçük bir not: Murat Dalkılıç, Eylül 2017!de boşandığı Merve Boluğur ile bu evde yaşıyordu.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Survivor 2018 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hakan Hatipoğlu'nun sağlık durumu nasıl?

Survivor 2018 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hakan Hatipoğlu'nun sağlık durumu nasıl?
Emina Sandal, çocuk istismarcıları için ceza önerisinde bulundu

Emina Sandal, çocuk istismarcıları için ceza önerisinde bulundu
Gürkan Uygun'un yeni imajı ödül törenine damga vurdu

Gürkan Uygun'un yeni imajı ödül törenine damga vurdu
Aleyna Tilki, doğum günü biletlerini satışa çıkardı

Aleyna Tilki, doğum günü biletlerini satışa çıkardı
Josephine Skriver güzelliğinin sırrını verdi

Josephine Skriver güzelliğinin sırrını verdi
Miranda Vee'den Hadidler'in babasına şok suçlama

Miranda Vee'den Hadidler'in babasına şok suçlama

Nesrin Cavadzade 'Men of the Year 2017' gecesine damga vurdu (Nesrin Cavadzade kimdir?)

Nesrin Cavadzade 'Men of the Year 2017' gecesine damga vurdu (Nesrin Cavadzade kimdir?)
Büşra Develi ve Burak Deniz göz kamaştırdı

Büşra Develi ve Burak Deniz göz kamaştırdı
Seda Sayan, Lerzan Mutlu'yu altına boğacak

Seda Sayan, Lerzan Mutlu'yu altına boğacak
Buse Terim doğum için gün sayıyor

Buse Terim doğum için gün sayıyor

Ferhat Göçer: Bu nasıl bir kazıktır?

Ferhat Göçer: Bu nasıl bir kazıktır?