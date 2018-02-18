Murat Dalkılıç ve Hande Erçel Amsterdam uçağında böyle görüntülendi!

Popçu Murat Dalkılıç,
2 yıllık eşi oyuncu Merve Boluğur
’dan Eylül 2017’de boşanmıştı. Aralık'ta da Merve’nin meslektaşı Hande Erçel
ile yeni bir maceraya yelken açmıştı.
UÇAKTA GÖRÜNTÜLENDİLER
Hande Erçe
l'in rol aldığı Siyah İnci isimli dizisi bu hafta final yaptı. Çift de Amsterdam'a uçtu. Hafta sonunu burada geçirecek olan ikili birlikte tatil yapacak.
Hande Erçel
ile Murat Dalkılıç
, Amsterdam uçağında böyle görüntülendi.
Murat Dalkılıç: Hande'ye çok aşığım
İZLERİ SİLDİ
Bu arada Murat Dalkılıç
'ın Çubuklu'daki evine yerleşen Hande Erçel
, ilk olarak evin dekorasyonuna el atmış. Evi boyatıp perdelere kadar değiştirmiş.
Küçük bir not: Murat Dalkılıç, Eylül 2017!de boşandığı Merve Boluğur ile bu evde yaşıyordu.
Mine Bozkurt