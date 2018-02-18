Murat Dalkılıç ve Hande Erçel Amsterdam uçağında böyle görüntülendi!

UÇAKTA GÖRÜNTÜLENDİLER

Murat Dalkılıç: Hande'ye çok aşığım

İZLERİ SİLDİ

Mine Bozkurt

2 yıllık eşi oyuncu’dan Eylül 2017’de boşanmıştı. Aralık'ta da Merve’nin meslektaşıile yeni bir maceraya yelken açmıştı.l'in rol aldığı Siyah İnci isimli dizisi bu hafta final yaptı. Çift de Amsterdam'a uçtu. Hafta sonunu burada geçirecek olan ikili birlikte tatil yapacak.ile, Amsterdam uçağında böyle görüntülendi.Bu arada'ın Çubuklu'daki evine yerleşen, ilk olarak evin dekorasyonuna el atmış. Evi boyatıp perdelere kadar değiştirmiş.