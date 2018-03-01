Murat Dalkılıç ve Hande Erçel ilk kez yan yana görüntülendi!

Popçu Murat Dalkılıç,
2 yıllık eşi oyuncu Merve Boluğur
’dan Eylül 2017’de boşandı. Aralık'ta da Merve’nin meslektaşı Hande Erçel
ile yeni bir maceraya yelken açtı. İkilinin
aşkı magazin gündemine damga vurdu.
Birlikte poz vermemek için bir hayli çaba gösteren ünlü çift dün ilk kez Magazin D
kameralarına yakalandı.
İşte o anlar...
Öte yandan geçen günlerde Amsterdam'a
tatile giden çift, uçakta bulunan bir yolcu tarafından da şu şekilde görüntülenmişti:
HANDE MERVE'NİN İZLERİNİ SİLDİ
Bu arada Murat Dalkılıç
'ın Çubuklu'daki evine yerleşen Hande Erçel
, ilk olarak evin dekorasyonuna el atmış. Evi boyatıp perdelere kadar değiştirmiş.
Not: Murat Dalkılıç, Eylül 2017'de boşandığı Merve Boluğur ile bu evde yaşıyordu.
Murat Dalkılıç: Hande'ye çok aşığım
Murat Dalkılıç ve Hande Erçel Amsterdam uçağında böyle görüntülendi!
Elif Bayram