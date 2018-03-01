Murat Dalkılıç ve Hande Erçel ilk kez yan yana görüntülendi!

HANDE MERVE'NİN İZLERİNİ SİLDİ

Murat Dalkılıç: Hande'ye çok aşığım

Murat Dalkılıç ve Hande Erçel Amsterdam uçağında böyle görüntülendi!

Elif Bayram

2 yıllık eşi oyuncu’dan Eylül 2017’de boşandı. Aralık'ta da Merve’nin meslektaşıile yeni bir maceraya yelken açtı. İkilininaşkı magazin gündemine damga vurdu.Birlikte poz vermemek için bir hayli çaba gösteren ünlü çift dün ilk kezkameralarına yakalandı.Öte yandan geçen günlerdetatile giden çift, uçakta bulunan bir yolcu tarafından da şu şekilde görüntülenmişti:Bu arada'ın Çubuklu'daki evine yerleşen, ilk olarak evin dekorasyonuna el atmış. Evi boyatıp perdelere kadar değiştirmiş.