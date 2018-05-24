Murat Evgin rotasını Hollywood’a çevirdi

Danışmanlığını Lady Diana’nın kardeşi, yazar Charles Spencer’ın yaptığı 'The Stuarts' dizisi kısa sürede en çok izlenen programlar arasına girdi.

'The Stuarts' dizisi, Birleşik Krallığın ilk kralları olan ve ülkeyi yaklaşık 100 sene yöneten 'Stuarts' ailesini konu alıyor.

Netflix Amerika'dan sonra yurt dışında yaptığı ikinci dizi müziği ile beğeni toplayan Murat Evgin, "Rotamı Hollywood’a çevirdim" dedi.