Murat Gezer 6 ay sonra ortaya çıktı

POSTA/HAKAN KIRARSLAN

Mina Başaran 11 Şubat’ta, Dubai’den İstanbul’a dönerken içinde bulunduğu jetin İran’da düşmesi sonucu 11 kişi ile birlikte hayatını kaybetmişti. Ailesi, dostları ve 14 Nisan’da evleneceği Murat Gezer yaşadıkları büyük acıyla kahrolmuştu.

Murat Gezer 6 ay sonra Bodrum’da ortaya çıktı. Kardeşi ile teknede tatil yapan Murat Gezer, arkadaşlarıyla buluşmak üzere Türkbükü’ne geldi.

Murat Gezer yakın dostlarıyla gözlerden uzak bir köşede yemek yedi. Daha sonra kardeşiyle bota binip teknesine gitti.

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