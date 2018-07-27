“En yakın arkadaşına kavuştu!” başlıklı bir yazı kaleme alan ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, 64 yaşındaki besteci, söz yazarı ve ses sanatçısı Bünyamin Eroğlu’nun hayatını kaybettiğini duyurdu.

5 AYDIR YOĞUN BAKIMDAYDI

Usta sanatçının 2 Mart’ta kalp krizi geçirdiğini ve 5 aydır yoğun bakımda olduğunu ifade eden Onur Akay, yazısında “Murat Göğebakan’a selam söyle büyük usta” yazarak, sanatçının sevenlerini duygulandırdı. Cenaze bilgilerini de paylaşan Onur Akay, “O hepimizi duygulandıran şarkıların söz yazarı ve bestecisiydi. Murat Göğebakan’ı meşhur eden şarkıların bestecisi ve ses sanatçısı Bünyamin Eroğlu’nu maalesef kaybettik. Murat Göğebakan’ın okuduğu ‘Vazgeçilmiyor’ isimli unutulmaz şarkının bestecisi Bünyamin Eroğlu, geçtiğimiz 2 Mart tarihinde İstanbul’da kalp krizi geçirmiş, hastaneye kaldırılmış ve neredeyse 5 aydır yoğun bakımda tedavi görüyordu. Beyninde ve akciğerlerinde hasar olduğu belirtilen ustayı kaybettik.

'MURAT GÖĞEBAKAN'A SELAM SÖYLE'

Bünyamin Eroğlu, Cuma günü, Cuma namazına müteakip Elazığ İzzetpaşa Camii’nden son yolculuğuna uğurlanacak. Murat Göğebakan’ın yakın dostlarından olan ve Göğebakan tarafından çok sayıda bestesi okunan Bünyamin Eroğlu, 64 yaşındaydı. “Aşkından olmuşum deli, Sen istersen bitir beni, Düşündükçe bu can seni, Vazgeçilmiyor “ demişti. Mekânın cennet olsun büyük usta, Murat Göğebakan’a selam söyle büyük usta.” ifadelerini kullandı.

BÜNYAMİN EROĞLU KİMDİR?

İlk bestesini 1970 yılında yapan Bünyamin Eroğlu, sahneye ilk defa Esat Kabaklı ve İlhami Yağcı ile çıktı. 30’a yakın bestesi bulunan Bünyamin Eroğlu’nun şarkıları ünlü isimler ve kendisi tarafından albümlerde okundu.



