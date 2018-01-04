Murat Hazinedar isyan etti: Eşim ve oğluma da yurtdışı yasağı konuldu

Yusuf Cevahir

Hakkında verilen yalan ifadelerle FETÖ soruşturması açıldığını savunan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar yaptığı açıklamada şunları söyledi:“Belediye başkanlığı görevim nedeniyle hakkımda açılmış hiçbir dava bulunmamaktadır. Hayatımın hiçbir evresinde FETÖ ile ne avukat olarak, ne işadamı olarak, ne de siyasetçi hiçbir ilişkim olmamıştır. Hakkımda yalan ifadelerle bir soruşturma açıldı. Bu soruşturmalarla sadece şahsıma değil, eşime de, dünyanın en iyi üniversitelerinde kabul alma imkanı olan evladım, oğlum hakkında yurtdışı yasağı konuldu. Onun yurtdışında okuma şansı elinden alındı. Darbe dönemlerinde bile aileler bu derece mağdur edilmedi” dedi.