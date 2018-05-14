Murat Karabova: Elinden tuttuğum kadından sonuna kadar sorumluyum
Adını ilk olarak Seda Sayan'la yaşadığı aşkla duyuran daha sonra Deniz Seki ile birlikte olduğu iddia edilen galerici Murat Karabova, sosyal medya hesabından çarpıcı bir açıklamada bulundu
Bir süredir şarkıcı Deniz Seki ile birlikte olduğu iddia edilen ve Seren Serengil'in nişan töreninde de birlikte görüntü vermemek adına muhabirlerle köşe kapmaca oynayan Murat Karabova, sosyal medya hesabından yaşadığı aşklarla ve hayatına giren kadınlarla ilgili bir açıklamada bulundu.
İlişki yaşadığı kadınları sahiplendiğini söyleyen ve birlikte olduğu kadınları incitmediğini belirten Murat Karabova hakkında yapılan haberlerle ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:
SEDA SAYAN’DAN MURAT KARABOVA AÇIKLAMASI
Seda Sayan geçen cumartesi günü POSTA'ya verdiği röportajda, Murat Karabova ile olan birlikteliği sorulduğunda şu yanıtı vermişti:
''Zaten başlamamıştı ki. Sadece birbirimizi tanımaya çalışıyorduk. Olmadı. Ama severim. Kimseye zararı olmayacak, dürüst bir insandır. Hatta Deniz Seki ile haberi çıkınca ilk Deniz'i ben aradım tebrik ettim.''