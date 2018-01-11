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Murat Karabova kimdir? (Seda Sayan'ın eski aşkı Murat Karabova kaç yaşında?)

Bugün Seda Sayan'a konuk olan Ceylan ''Seda abla Murat Karabova senin için Mihriban şarkısını okumamı istedi'' dedi. Herkes Murat Karabova'nın kim olduğunu merak etti. Seda Sayan'ın eski sevgilisi Murat Karabova kimdir, kaç yaşında?

11 Ocak 2018, Perşembe 16:37
Murat Karabova kimdir? (Seda Sayan'ın eski aşkı Murat Karabova kaç yaşında?)
İsmi Seda Sayan ile yaşadığı ilişkiyle sık sık gündeme gelen Murat Karabova 1971 yılında doğdu.

Magazin dünyasının yakından tanıdığı bir isim olan ve adı daha önce pek çok farklı isimle geçen Murat Karabova, galericilik yapıyor.

Seda Sayan, Murat Karabova'ya söyledi: Hatıran yeterSeda Sayan, Murat Karabova'ya söyledi: Hatıran yeter


SEDA SAYAN İLE MURAT KARABOVA İLİŞKİSİ NASIL BAŞLAMIŞTI?

Adı Yeşim Salkım ve Aslıhan Hünel ile aşk dedikodusuna karışan Murat Karabova ile Seda Sayan ilk olarak geçen Haziran’da, Bodrum'da görüldü. Locadan Demet Akalın’ı izlediler. Daha sonra Türkbükü’nde düzenlenen bir partide eğlendiler. 

Seda SayanMurat Karabova’ya ‘Kara Gözlüm’ü söyledi. Murat Karabova büyük hayranlık duyduğu Seda Sayan ile bilinmeyen bir sebeple tartışmış, kendisini affettirmek için Seda Sayan’ın peşinden Kıbrıs’a gitmişti.

İkili iki ay önce de ayrıldı.



Seda Sayan, Murat Karabova'dan ayrılmasının nedeni etrafındakıilerin 'o adama dikkat et!' uyarılarında bulunması.

Bir diğer iddia Murat Karabova'ya iki çocuğunun annesi ve hemşire olan eski eşi Aslı Sarıpınar'ın baktığı ve ikilinin yeniden bir araya gelmesinin iddia edilmesi.

 


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