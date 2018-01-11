Murat Karabova kimdir? (Seda Sayan'ın eski aşkı Murat Karabova kaç yaşında?)

İsmi Seda Sayan
ile yaşadığı ilişkiyle sık sık gündeme gelen Murat Karabova
1971 yılında doğdu.
Magazin dünyasının yakından tanıdığı bir isim olan ve adı daha önce pek çok farklı isimle geçen Murat Karabova
, galericilik yapıyor.
Seda Sayan, Murat Karabova'ya söyledi: Hatıran yeter
SEDA SAYAN İLE MURAT KARABOVA İLİŞKİSİ NASIL BAŞLAMIŞTI?
Adı Yeşim Salkım
ve Aslıhan Hünel
ile aşk dedikodusuna karışan Murat Karabova ile Seda Sayan ilk olarak geçen Haziran’da, Bodrum'da görüldü. Locadan Demet Akalın
’ı izlediler. Daha sonra Türkbükü’nde düzenlenen bir partide eğlendiler.
Seda Sayan
, Murat Karabova
’ya ‘Kara Gözlüm
’ü söyledi. Murat Karabova büyük hayranlık duyduğu Seda Sayan ile bilinmeyen bir sebeple tartışmış, kendisini affettirmek için Seda Sayan’ın peşinden Kıbrıs’a gitmişti.
İkili iki ay önce de ayrıldı.
Seda Sayan, Murat Karabova'dan ayrılmasının nedeni etrafındakıilerin 'o adama dikkat et!' uyarılarında bulunması.
Bir diğer iddia Murat Karabova'ya iki çocuğunun annesi ve hemşire olan eski eşi Aslı Sarıpınar'ın baktığı ve ikilinin yeniden bir araya gelmesinin iddia edilmesi.
Çiğdem Saltık