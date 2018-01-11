Murat Karabova kimdir? (Seda Sayan'ın eski aşkı Murat Karabova kaç yaşında?)

Seda Sayan, Murat Karabova'ya söyledi: Hatıran yeter

Çiğdem Saltık

İsmiile yaşadığı ilişkiyle sık sık gündeme gelen1971 yılında doğdu.Magazin dünyasının yakından tanıdığı bir isim olan ve adı daha önce pek çok farklı isimle geçen, galericilik yapıyor.Adıveile aşk dedikodusuna karışan Murat Karabova ile Seda Sayan ilk olarak geçen Haziran’da, Bodrum'da görüldü. Locadan’ı izlediler. Daha sonra Türkbükü’nde düzenlenen bir partide eğlendiler.’ya ‘’ü söyledi. Murat Karabova büyük hayranlık duyduğu Seda Sayan ile bilinmeyen bir sebeple tartışmış, kendisini affettirmek için Seda Sayan’ın peşinden Kıbrıs’a gitmişti.İkili iki ay önce de ayrıldı.Seda Sayan, Murat Karabova'dan ayrılmasının nedeni etrafındakıilerin 'o adama dikkat et!' uyarılarında bulunması.Bir diğer iddia Murat Karabova'ya iki çocuğunun annesi ve hemşire olan eski eşi Aslı Sarıpınar'ın baktığı ve ikilinin yeniden bir araya gelmesinin iddia edilmesi.