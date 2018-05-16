ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıması ve İsrail güçlerince Gazze'de protestoculara ateş açılıp Filistinli onlarca kişinin öldürülmesi ve binlerce kişinin yaralanmasına tepkiler çığ gibi büyüyor.

NECİP FAZIL'IN SÖZLERİ

Adanalı şarkıcı Murat Kekilli de Necip Fazıl Kısakürek'in İsrail için söylediği cümleleri gitarla çalarak seslendirdi.

"SANA ÜLKE DİYENİN YÜZÜNE TÜKÜREYİM"

Tepkisini şarkısının dörtlüğünde dile getiren Kekilli, "Yıkılasın İsrail, enkazını göreyim. Sana ülke diyenin, yüzüne tüküreyim" diyerek sosyal medya sayfasından paylaştı. Murat Kekilli’nin şarkısına çok sayıda destek mesajı geldi.







