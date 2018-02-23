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Murat Kurşun ve eşi Asena Toprak kimdir, kaç çocuğu var?

Geçtiğimiz günlerde Seda Sayan'ın programına konuk olan Murat Kurşun ve eşi Asena Toprak kimdir, ne iş yapar sorusu vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Murat Kurşun eşi Asena Toprak kimdir, kaç çocuğu var? Güzelliğiyle canlı yayında dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Asena Toprak ile ilgili detaylar ve ünlü çiftten önemli bilgiler... 
 

23 Şubat 2018, Cuma 11:10
Murat Kurşun ve eşi Asena Toprak kimdir, kaç çocuğu var?
Türkücü Murat Kurşun ve eşi Asena Toprak Seda Sayan'a katıldı. Seda Sayan Murat Kurşun ile ilgili bir sürprizi canlı yayında açıkladı. Yayın biter bitmez herkes Murat Kurşun ve eşi Asena Toprak kimdir? diye sormaya başladı. Küçüklüğünden beri müzikle iç içe yaşayan Murat Kurşun Seda Sayan'ın programında da sıcak kanlılığıyla dikkatleri kendisine çekmeyi başardı. Eşinin güzelliği ise Seda Sayan'ın dikkatinden kaçmadı. Peki Murat Kurşun'un kaç çocuğu var? Seda Sayan canlı yayında bombayı patlattı.
 

MURAT KURŞUN KİMDİR? EŞİ KİM?


Darbuka, Bateri, Org ve Saz çalabilme kabiliyetine sahiptir. Bugüne kadar bir çok usta sese söz ve müzikleri ile destek vermiştir.  Müzik dışında kariyerinde 7 senelik bir profesyonel futbolcuk geçmişine sahiptir. Günümüzde ise söz, müzik ve yorumları ile müzik severlerin karşısında yer almaktadır. Bugüne kadar Seni Sevmek, Yaşanan Ne Varsa, Sen Olmasan, Sevenler Gece Ölür, Görürüm Seninle Onu, Ben Yanayım ve İllede Sen isimli 8 adet albüme imzasını atmıştır.

MURAT KURŞUN'UN EŞİ ASENA TOPRAK KİMDİR?


Şarkıcı Murat Kurşun'un eşi Asena Toprak Miss Turkey 2015 finalistlerinden. İkili ilişkilerine klip setinde başlamış ve 2016 yılında evlenmeye karar vermiştir. Çiftin Murat Can adından bir oğulları var. 

MURAT KURŞUN'UN KAÇ ÇOCUĞU VAR?


Murat Kurşun'un kendi adını verdiği Murat Can adında bir oğlu vardır. Seda Sayan canlı yayında Murat Kurşun ile Asena Toprak'ın bir çocuğu daha olacağını müjdeledi.



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