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Murat Ülker'den 1 Mayıs paylaşımı

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, 1 Mayıs mesajında üniversitede diyalektik materyalizm dersi aldığını, AA notu almasına rağmen babasının Türk iş dünyasının önemli isimlerinden Sabri Ülker olmasından ötürü kendisine BA verildiğini anlattı

Murat Ülker'den 1 Mayıs paylaşımı
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı'yla ilgili bir paylaşımda bulundu. Alman düşünür Karl Marx’ın fotoğrafının olduğu zemin üzerinde Marx’ın “Öyle deme o senin iş verinin sonuçta” ifadesini paylaştı.
 

"DERSTEN AA ALMAMA RAĞMEN..."


Ülker paylaşımında üniversitede diyalektik materyalizm dersi aldığını söyleyerek şu anısını anlattı:

"1 Mayıs kutlu olsun. Okulda Diyalektik Materyalizmin dersini seçmeli almıştım. AA almama rağmen hocam BA vermişti, bahanesi de babamdı. Halbuki biz işçi-işveren vazgeçilmez ikiliyiz. Sendikalarda bizim zamkımız."

İşte o paylaşım:


 


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