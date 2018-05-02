Murat Ülker'den 1 Mayıs paylaşımı

"DERSTEN AA ALMAMA RAĞMEN..."

İşte o paylaşım:

Adem Özdoğan

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı'yla ilgili bir paylaşımda bulundu. Alman düşünür Karl Marx’ın fotoğrafının olduğu zemin üzerinde Marx’ın “Öyle deme o senin iş verinin sonuçta” ifadesini paylaştı.Ülker paylaşımında üniversitede diyalektik materyalizm dersi aldığını söyleyerek şu anısını anlattı:"1 Mayıs kutlu olsun. Okulda Diyalektik Materyalizmin dersini seçmeli almıştım. AA almama rağmen hocam BA vermişti, bahanesi de babamdı. Halbuki biz işçi-işveren vazgeçilmez ikiliyiz. Sendikalarda bizim zamkımız."