İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor

SON DAKİKA

Murat Ülker'den çok önemli 'Ülker' açıklaması

Yıldız Holding, Ülker Bisküvi'de sermayenin yüzde 30'unu 2 milyar lira karşılığında Pladis'e sattı. Konuyla ilgili bugün sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Murat Ülker, "Ülker’in sahibi ve kontrolü bir Türk şirketi olan İstanbul’da kurulu, Ülker ailesine ait Yıldız Holding’dedir" dedi. Mesajında "Bazen ne zordur halini arz" diyen Murat Ülker, son yapılan satışla Pladis'in, Ülker'deki payının yüzde 51’e çıktığını kaydetti

Murat Ülker'den çok önemli 'Ülker' açıklaması
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Ülker Bisküvi'nin hisselerinin yine kendi bünyesinde bulunan Pladis'e satışıyla ilgili açıklama yaptı.

Murat Ülker sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bazen ne zordur halini arz; Ülker’in sahibi ve kontrolü bir Türk şirketi olan İstanbul’da kurulu, Ülker ailesine ait Yıldız Holding’dedir. Yıldız Holding, Ülker'i kendi şirketine sattı. Alım işleminde pay başına fiyat 19.5 lira olarak belirlendi. Yıldız Holding, Ülker Bisküvi’de sermayenin yüzde 30’una denk gelen 102.6 milyon adet hisseyi 2 milyar lira karşılığında kendi gıda firması Pladis Foods Limited’e sattı.

Pladis, Yıldız Holding’in yüzde 100 iştiraki. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na cuma akşamı yaptığımız açıklamada, borsa dışında gerçekleşen alım işleminde pay başına fiyat 19.5 lira olarak belirlendi. Satış işlemi atıştırmalık kategorisindeki varlıkların, Pladis bünyesinde toplanma stratejisinin devamı.

Buna göre, Yıldız Holding Pladis vasıtasıyla, Ülker Bisküvi hisselerinin sahibi olmaya devam edecek. Yıldız Holding, Aralık 2016’da da Ülker Bisküvi’nin yüzde 21’ine karşılık gelen 71.82 milyon adet hisseyi Pladis Foods Limited’a satmıştı. Son yapılan satışla bu oran yüzde 51’e çıktı. Böylece Ülker’in sahibi ve kontrolü bir Türk şirketi olan İstanbul’da kurulu, Ülker ailesine ait Yıldız Holding’dedir." dedi.


 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

2017 ihracatı 157.1 milyar dolar oldu

2017 ihracatı 157.1 milyar dolar oldu
2018 AGİ miktarı belli oldu (2018'de Asgari Geçim İndirimi ne kadar oldu?)

2018 AGİ miktarı belli oldu (2018'de Asgari Geçim İndirimi ne kadar oldu?)
Son dakika: 2018 memur ve emekli zammı ne kadar oldu? İşte milyonları ilgilendiren zam oranları

Son dakika: 2018 memur ve emekli zammı ne kadar oldu? İşte milyonları ilgilendiren zam oranları
Son dakika: Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı

Son dakika: Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı
Yılbaşında ne aldık? İşte marketlerde en çok rağbet gören ürünler...

Yılbaşında ne aldık? İşte marketlerde en çok rağbet gören ürünler...

2017 yılında şov yapan Bitcoin 2018'e kötü başladı

2017 yılında şov yapan Bitcoin 2018'e kötü başladı
Dolar ve euro fiyatlarında bugün 3 Ocak 2018 (Dolar ne kadar?)

Dolar ve euro fiyatlarında bugün 3 Ocak 2018 (Dolar ne kadar?)
Altın fiyatlarında bugün 3 Ocak 2018 (Çeyrek altın ne kadar?)

Altın fiyatlarında bugün 3 Ocak 2018 (Çeyrek altın ne kadar?)
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu nereden alınır? (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu nasıl doldurulur?)

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu nereden alınır? (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu nasıl doldurulur?)
60 liraya aile boyu sağlık

60 liraya aile boyu sağlık
Evi olmayana ucuz konut

Evi olmayana ucuz konut