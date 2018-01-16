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Muş'ta terör operasyonunda 2 kişiye tutuklama

Muş’ta terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 2’si tutuklandı.

Muş'ta terör operasyonunda 2 kişiye tutuklama
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.
         
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
         
"Bu kapsamda, terör örgütü PKK/KCK’ya milis/iş birlikçilik faaliyetlerinde bulunan, örgüt üyeliğinden yargılanan kişilerin adli süreçlerini takip eden, ölen örgüt mensuplarının cenaze organizasyonları içinde yer alan, kanunsuz birçok basın açıklamasına katılan ve sosyal paylaşım sitelerinde örgüt propagandası yapanlara yönelik merkez ve ilçelerinde düzenlenen operasyonda 8 kişi yakalanmıştır. Bunlardan 2’si çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır. Zanlılardan 3’ü savcılıkça, biri adli kontrol şartıyla, biri yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol uygulanarak, biri ise yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakılmıştır."


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