15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Muş’ta terör propagandasına 2 tutuklama

Muş’ta terör örgütü PKK/KCK’nın propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

Muş’ta terör propagandasına 2 tutuklama
Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/ KCK’ya yönelik çalışmalarda, 25 Nisan’da Muş-Bitlis karayolunda bulunan üst geçide terör örgütü propagandasının yapıldığı pankartın asılmasıyla ilgili yaşı küçük 2 kişinin 26 Nisan’da yakalandığı belirtildi.
         
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
         
"Şahıslardan birinin parmak izinin 1 Ağustos 2016 tarihinde Kıyık köyü girişinde PKK/KCK terör örgütü mensupları ile görevlilerimiz arasında meydana gelen ve 2 PKK/KCK mensubu teröristin ölü ele geçirildiği silahlı çatışmada, öncü olarak kullanılan araç içerisinden alınan parmak izi ile uyuştuğu tespit edilmiştir. Her iki şahıs da çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmışlardır."
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sarıyer'de uyuşturucu zulası olarak kullanılan 8 kaçak yapı ve metruk bina yıkıldı

Sarıyer'de uyuşturucu zulası olarak kullanılan 8 kaçak yapı ve metruk bina yıkıldı
Bakanlık eski çalışanı 18 kişi hakkında FETÖ'den gözaltı kararı

Bakanlık eski çalışanı 18 kişi hakkında FETÖ'den gözaltı kararı
Ners'in 'koca yürekli babası'na selam olsun!

Ners'in 'koca yürekli babası'na selam olsun!
Selimiye Camisi'nin mahyaları hazır

Selimiye Camisi'nin mahyaları hazır
Ramazan öncesi ucuz et için kuyruk oluştu

Ramazan öncesi ucuz et için kuyruk oluştu
Ekonomi yönetimi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çağrıldı

Ekonomi yönetimi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çağrıldı
Van'da 125 Afgan kaçak ve 1 organizatör yakalandı

Van'da 125 Afgan kaçak ve 1 organizatör yakalandı
Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin yargılandığı davada savcı mütalaasını açıklıyor

Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin yargılandığı davada savcı mütalaasını açıklıyor
Sivas'ta fuhuş operasyonu! 'Güzel inşaat işçisi geldi' diye pazarlıyorlarmış

Sivas'ta fuhuş operasyonu! 'Güzel inşaat işçisi geldi' diye pazarlıyorlarmış
KHK ile ihraç edilen Veli Saçılık HDP'den vekil aday adayı oldu

KHK ile ihraç edilen Veli Saçılık HDP'den vekil aday adayı oldu
Alarm çalınca girdiği kuyumcuyu soyamadan kaçtı

Alarm çalınca girdiği kuyumcuyu soyamadan kaçtı