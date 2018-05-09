Muş’ta terör propagandasına 2 tutuklama

Serap Belovacıklı

Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/ KCK’ya yönelik çalışmalarda, 25 Nisan’da Muş-Bitlis karayolunda bulunan üst geçide terör örgütü propagandasının yapıldığı pankartın asılmasıyla ilgili yaşı küçük 2 kişinin 26 Nisan’da yakalandığı belirtildi.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Şahıslardan birinin parmak izinin 1 Ağustos 2016 tarihinde Kıyık köyü girişinde PKK/KCK terör örgütü mensupları ile görevlilerimiz arasında meydana gelen ve 2 PKK/KCK mensubu teröristin ölü ele geçirildiği silahlı çatışmada, öncü olarak kullanılan araç içerisinden alınan parmak izi ile uyuştuğu tespit edilmiştir. Her iki şahıs da çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmışlardır."