SON DAKİKA

Muş'ta yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 29 yaralı

Muş ile Bingöl’ün Solhan ilçesi arasında, ağır kış koşulları nedeniyle bir yolcu otobüsünün dereye uçması sonucu 6 kişi hayatını kaybederken, 29 kişi yaralandı

19 Ocak 2018, Cuma 10:28
Muş'ta yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 29 yaralı
Hatay’dan Muş istikametine gitmekte olan özel bir firmaya ait A.Ö. yönetimindeki 34 DF 3668 plakalı yolcu otobüsü, ağır kış koşulları nedeniyle yoldan çıkarak dereye uçtu.



Muş-Solhan karayolundan metrelerce yuvarlanarak dereye uçan otobüste 6 kişi hayatını kaybederken, 29 kişi de yaralandı.



Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Muş ve Solhan’daki hastanelere kaldırıldı. Kazada hayatını kaybedenler ise yoğun kar yağışı altında halat yardımıyla dere yatağından çıkarılarak ambulanslara alındı.



Bölgede güvenlik önlemi alan askerler ise otobüste yolculara ait eşyaları taşıyarak güvenli bir ortama aldı.





 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Adana'da Cono baskını

Adana'da Cono baskını
Tramvay yoluna park ettiler, zabıtayı dövdüler

Tramvay yoluna park ettiler, zabıtayı dövdüler
Hizan’da 7 saatlik hasta kurtarma operasyonu

Hizan’da 7 saatlik hasta kurtarma operasyonu
Karadeniz’de dev dalgalar iş yerlerini kullanılamaz hale getirdi

Karadeniz’de dev dalgalar iş yerlerini kullanılamaz hale getirdi
Sakarya’da 70’in üzerinde hastane personeli yemekten zehirlendi

Sakarya’da 70’in üzerinde hastane personeli yemekten zehirlendi
Sokak köpeğini kemerle dövüp, bıçakladılar

Sokak köpeğini kemerle dövüp, bıçakladılar
Faciadan kıl payı kurtuldular: O anlar kamerada !

Faciadan kıl payı kurtuldular: O anlar kamerada !
Evlerinin yandığını gören çift kalp krizi geçirdi: 1 ölü

Evlerinin yandığını gören çift kalp krizi geçirdi: 1 ölü
Antalya'da şiddetli rüzgar nedeniyle elektrikler kesildi

Antalya'da şiddetli rüzgar nedeniyle elektrikler kesildi
Hatay’da sanayi sitesinde patlama

Hatay’da sanayi sitesinde patlama
Hırsızlık zanlısı aracın lastik izinden yakalandı

Hırsızlık zanlısı aracın lastik izinden yakalandı