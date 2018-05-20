Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde teröristler tarafından döşenen EYP’nin infilak etmesi sonucu Muşlu Asteğmen Cengiz Uslu (30) şehit düştü.

TÜRK BAYRAKLARI ASILDI

Acı haberin ulaştığı Uslu’nun Muş’taki baba ocağına Türk bayrakları asıldı. Muş Valisi Aziz Yıldırım, Muş Garnizon Komutanı Albay Cem Karoğlu, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Turgay Yorulmaz ve AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı ile birlikte acı haberi aileye verdi.

Asteğmen Cengiz Uslu

'ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUZ'

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Yıldırım, "Şehidimiz Ağrı’da Doğubeyazıt’ta görev yapmaktayken bir EYP patlaması sonucu şehit oldu. Allah’tan rahmet diliyoruz. Şu mübarek günde bizlere bu acıları yaşatan terör örgütüne de, terör örgütü yandaşlarına da, onları destekleyen, malzeme temin eden, silah temin eden, patlayıcı temin eden dış güçleri de Rabbim Kahhar ismi ile onları kahhar etsin. Bu mübarek günde bizlere gözyaşı döktüren, bu ailelere acı yaşatan, her zaman her yerde 30 seneyi aşkın bir süredir bu memlekete, bu bölgeye göz yaşından başka hiçbir şey vermeyen PKK terör örgütünü de lanetliyorum. İnşallah hepsi biran önce bu memleketten yok olurlar. İnşallah bu bölge tamamen huzura kavuşur" dedi.

"En son dün akşam oğlum ile telefonda konuştum" Oğlu ile en son dün gece konuştuğunu anlatan baba Kazım Uslu, "En son dün akşam telefon etti, halimizi sordu. Mayın tarlasının bitmesine az kaldığını söyledi. Bugün de oğlum şehit oldu" ifadelerini kullandı. Sağlık ve polis ekipleri de evin önünde hazır bekledi.

TOKAT'A ŞEHİT ATEŞİ

Doğubayazıt’ta askeri aracın geçişi sırasında, PKK’lı teröristler tarafından yola önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 2 askerden piyade ulaştırma er Recep Yıldırım'ın şehadet haberi, Erbaa ilçesine bağlı Pınarbeyli köyündeki babaevine ulaştırıldı.

Er Recep Yıldırım

Köyde yaşayan Saliha- Duran Yıldırım çiftine acı haberi Kaymakam Bülent Karacan, Belediye Başkan Hüseyin Yıldırım ve askeri yetkililer verdi. Haberi alan aile fertleri ve yakınları, büyük üzüntü yaşadı.

Bekar olan şehit erin, 5 çocuklu Yıldırım ailesinin en küçüğü olduğu ve terhisine 70 gün kaldığı öğrenildi. Haberin duyulmasının ardından çok sayıda kişi, baş sağlığı için şehidin evine akın etti.

Şehidin evine ve sokağına, Türk bayrakları asıldı. Yarın kente getirilmesi planlanan şehit er Recep Yıldırım’ın cenazesi, ilçe merkezinde düzenlenecek törenin ardından köyünde toprağa verilecek.