Musa Erdal: Sigorta şirketleri payımızı artırsın

BOYA MALİYETİ

Çırak olarak 28 yıl önce başlamış bu işe. Musa Usta; “En büyük sıkıntımız boya fiyatlarının yüksek oluşudur. Ayrıca maliyetlerimiz ve çalıştırdığımız elemanların sigortasının yüksekliği bizi zora sokuyor. Anlaşmalı sigorta şirketleri fiyatlarını daha önce belirlediklerinden, ürünlere gelen zamları, onlara yansıtamıyoruz” diyor.

FİYATLAR ARTIRILSIN

Musa Erdal; “Otomobil işine bakan sigorta şirketlerinin, boya ve malzemeyi aldığımız dövizdeki artışı da göz önüne alarak, bizim için belirledikleri fiyatları artırmalarını istiyoruz. Gerekirse, buna hükümet müdahale etsin. Ayrıca çalışan elemanlarımızın Bağ Kur primleri yüksek, buraya da bir indirim gelirse, biz de bir ya da iki kişiyi daha işi alma şansına kavuşuruz. Böylece ülkedeki işsiz sayısı da azalır” dedi.