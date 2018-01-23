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Musa Özalkan'ın ardından Afrin'de ikinci şehit! Oğuz Kaan Usta kimdir?

Afrin'e terör koridoru oluşturan PYD/YPG ve DEAŞ'a yönelik başlatılan Zeytin Dalı operasyonunu dördüncü gününde ikinci şehit haberi geldi. Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın ardından Antalyalı Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta da şehit oldu. 

23 Ocak 2018, Salı 15:00
Musa Özalkan'ın ardından Afrin'de ikinci şehit! Oğuz Kaan Usta kimdir?
Afrin'de teröre karşı başlatılan  Zeytin Dalı operasyonu dördüncü gününe girdi. Bölgeden çatışma haberleri gelmeye devam ederken, Türkiye operasyondaki ilk şehidini dün vermişti. Kilis'in Suriye sınırında girilen çatışmada Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan şehit olmuştu.

Bölgeden bugün de acı bir haber geldi. Antalyalı Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta teröristlerle girilen çatışmada şehit oldu. Açıklama Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi.
 
Çavuşoğlu acı haberi şu ifadelerle duyurdu:

Vatanımızın bekası için Afrin'de Zeytin Dali Harekatı’na katılan hemşehrim Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta'yı şehit verdik. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız. Terörün kökünü kazıyana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Milletimizin başı sağolsun.


Şehit Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta (sağda)


OĞUZ KAAN USTA KİMDİR?


Oğuz Kaan Usta Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde yaşıyordu. Oğuz Kaan Usta'nın eşi Saide Usta, erik ilçesinde bir okulda öğretmenlik yapıyor. 3 yaşında bir kızı olan şehit Usta'nın babasının da emekli astsubay olduğu öğrenildi.


DÜN İLK ŞEHİDİ VERMİŞTİK


Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kilis'in Gülbaba Köyü'nün güneydoğusunda terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan şehit olmuştu.
Zeytin Dalı harekatının ilk şehidi Musa Özalkan'ın ağlatan vasiyetiZeytin Dalı harekatının ilk şehidi Musa Özalkan'ın ağlatan vasiyeti
Özalkan baba ocağı Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.
Zeytin Dalı harekatının ilk şehidi Musa Özalkan son yolculuğuna uğurlandıZeytin Dalı harekatının ilk şehidi Musa Özalkan son yolculuğuna uğurlandı
Cenaze töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan "Kararlıyız, azimliyiz. Sınırlarımızı taciz eden üç beş soysuza izin vermeyeceğiz. Şehidimizin vasiyetini yerine getireceğiz" dedi.


Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan bugün gözyaşlarıyla uğurlanmıştı. 

Özalkan, adının Türkmen bölgesinde Suriye’de bir okula isminin verilmesini istemiş.


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