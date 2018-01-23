Musa Özalkan'ın ardından Afrin'de ikinci şehit! Oğuz Kaan Usta kimdir?

Şehit Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta (sağda)



OĞUZ KAAN USTA KİMDİR?



DÜN İLK ŞEHİDİ VERMİŞTİK

Zeytin Dalı harekatının ilk şehidi Musa Özalkan'ın ağlatan vasiyeti

Zeytin Dalı harekatının ilk şehidi Musa Özalkan son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan bugün gözyaşlarıyla uğurlanmıştı.

Serap Belovacıklı

Afrin'de teröre karşı başlatılanoperasyonu dördüncü gününe girdi. Bölgeden çatışma haberleri gelmeye devam ederken, Türkiye operasyondaki ilk şehidini dün vermişti. Kilis'in Suriye sınırında girilen çatışmadaşehit olmuştu.Bölgeden bugün de acı bir haber geldi.teröristlerle girilen çatışmada şehit oldu. Açıklama'ndan geldi.Çavuşoğlu acı haberi şu ifadelerle duyurdu:Vatanımızın bekası için Afrin'de Zeytin Dali Harekatı’na katılan hemşehrim'yı şehit verdik. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız. Terörün kökünü kazıyana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Milletimizin başı sağolsun.Oğuz Kaan Usta Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde yaşıyordu. Oğuz Kaan Usta'nın eşi Saide Usta, erik ilçesinde bir okulda öğretmenlik yapıyor. 3 yaşında bir kızı olan şehit Usta'nın babasının da emekli astsubay olduğu öğrenildi.kapsamında Kilis'in Gülbaba Köyü'nün güneydoğusunda terör örgütü unsurları ile girilen çatışmadaşehit olmuştu.Özalkan baba ocağı Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.Cenaze töreninde konuşan"Kararlıyız, azimliyiz. Sınırlarımızı taciz eden üç beş soysuza izin vermeyeceğiz. Şehidimizin vasiyetini yerine getireceğiz" dedi.Özalkan, adının Türkmen bölgesinde Suriye’de bir okula isminin verilmesini istemiş.