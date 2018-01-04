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Muslera'dan heyecanlandıran Emre Mor hamlesi

Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın, sosyal medya hesabından Kwadwo Asamoah ile Emre Mor’u takip etmesi, Sarı-Kırmızılı taraftarları transferler konusunda heyecanlandırdı. 

04 Ocak 2018, Perşembe 16:20
Muslera'dan heyecanlandıran Emre Mor hamlesi
Galatasaray’da Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı hareketle Sarı-Kırmızılıları transfer konusunda heyecanlandırdı.

Fernando Muslera, Juventus’ta oynayan ve transfer listesinde olan sol bek Kwadwo Asamoah ile Celta Vigo’da forma giyen milli futbolcu Emre Mor’u takip etti.



Başarılı file bekçisinin bu hareketi sosyal medyada kısa sürede büyük yankı buldu. Bunu gören Sarı-Kırmızılı taraftarlar, transferlerin gerçekleştiği yönünde yorumlarda bulundu.

Sarı-Kırmızılılar, yaz transfer döneminden itibaren Asamoah’ı kadrosuna katmaya çalışıyordu.

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