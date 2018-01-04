Muslera'dan heyecanlandıran Emre Mor hamlesi

Erdinç Şahin

’dakişisel sosyal medya hesabından yaptığı hareketle Sarı-Kırmızılıları transfer konusunda heyecanlandırdı.oynayan ve transfer listesinde olan sol bekileforma giyen milli futbolcutakip etti.Başarılı file bekçisinin bu hareketi sosyal medyada kısa sürede büyük yankı buldu. Bunu gören Sarı-Kırmızılı taraftarlar, transferlerin gerçekleştiği yönünde yorumlarda bulundu.Sarı-Kırmızılılar, yaz transfer döneminden itibarenkadrosuna katmaya çalışıyordu.