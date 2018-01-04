Muslera'dan heyecanlandıran Emre Mor hamlesi

Galatasaray
’da Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera,
kişisel sosyal medya hesabından yaptığı hareketle Sarı-Kırmızılıları transfer konusunda heyecanlandırdı.
Fernando Muslera, Juventus’ta
oynayan ve transfer listesinde olan sol bek Kwadwo Asamoah
ile Celta Vigo’da
forma giyen milli futbolcu Emre Mor’u
takip etti.
Başarılı file bekçisinin bu hareketi sosyal medyada kısa sürede büyük yankı buldu. Bunu gören Sarı-Kırmızılı taraftarlar, transferlerin gerçekleştiği yönünde yorumlarda bulundu.
Sarı-Kırmızılılar, yaz transfer döneminden itibaren Asamoah’ı
kadrosuna katmaya çalışıyordu.
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Erdinç Şahin