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Muslera'nın eşinden şaşırtan paylaşım

Galatasaraylı file bekçisi Fernando Muslera'nın eşi Patricia Callero'nun, sosyal medyadan "Muslera evine dön" mesajına verdiği yanıt gündem oldu

19 Şubat 2018, Pazartesi 01:12
Muslera'nın eşinden şaşırtan paylaşım
Son zamanlarda kötü bir performans sergileyen kaleci Fernando Muslera'ya taraftar tepkileri artmaya devam ediyor. Uruguaylı file bekçinin eşi Patricia Callero'nun, sosyal medyadan gelen bir mesaja verdiği yanıt olay oldu.

Instagram'dan "Muslera go home" (Muslera evine dön) mesajına cevap veren Callero, "Neden olmasın? Belki yakında" yanıtını verdi. Muslera'nın eşinden gelen bu paylaşım sosyal medyada bir anda gündem oldu.

TEPKİLERİN ARDINDAN SİLDİ
 

Bazıları bu mesajın Muslera'nın yakında eve geleceğini kastederek yapılmış bir espri olarak algılarken, bazıları ise ileride yaşanacak bir ayrılığın ilk sinyali olarak düşündü. 

Gelen tepkilerden sonra Patricia Callero, ilk mesajını sildi ve destek mesajlarını paylaşarak teşekkür etti.

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