Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Muslera'nın eşinden şok sözler: Belki de yakında gideriz!

Galatasaray'ın Kasımpaşa mağlubiyetinden sonra taraftarlar oyunculara da yüklenmeye başladı. Bir taraftarın Uruguaylı kalecinin eşine attığı mesaja Muslera'nın eşinden ilginç bir cevap geldi. 

Muslera'nın eşinden şok sözler: Belki de yakında gideriz!
Galatasaray'ın Kasımpaşa mağlubiyeti sonrası ilginç gelişmeler yaşanıyor. Kulüp ve yöneticiler hakem Halis Özkahya'nın mağlubiyette başrol oynadığını düşünürken futbolculara da sosyal medya üzerinden tepkiler geliyor. 
 

ÖNCE YAZDI SONRA SİLDİ


Bu tepkilerden bir tanesi de Muslera'nın eşine geldi.  Patricia Callero, başarılı kaleci ve eşi Muslera için gelen "Muslera go home" yani "Evine dön Muslera" mesajına şok bir karşılık verdi. 

Callero, "Why not? May be soon" yani "Neden olmasın? Belki de yakında" cevabını verdi. 

Muslera'nın eşi daha sonra ise verdiği bu yanıtı Instagram hesabından kaldırdı. 



SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Aykut Kocaman itiraf etti!

Aykut Kocaman itiraf etti!
Giuliano flaş Beşiktaş sözleri: Yarışın dışına...

Giuliano flaş Beşiktaş sözleri: Yarışın dışına...
Vagner Love mı oynayacak Negredo mu? Şenol Güneş'in kararı...

Vagner Love mı oynayacak Negredo mu? Şenol Güneş'in kararı...
Şenol Güneş: 'Bayern Münih'i eleyebiliriz'

Şenol Güneş: 'Bayern Münih'i eleyebiliriz'
Bayern Münih-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bayern Münih-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray'da Bafetimbi Gomis korkuttu (Gomis neden bayılıyor?) Vazovagal Senkop nedir?

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis korkuttu (Gomis neden bayılıyor?) Vazovagal Senkop nedir?
Feghouli, Fatih Terim'i çıldırttı!

Feghouli, Fatih Terim'i çıldırttı!
Jelena'dan çok konuşulacak fotoğraf

Jelena'dan çok konuşulacak fotoğraf
Muslera'nın eşinden şaşırtan paylaşım

Muslera'nın eşinden şaşırtan paylaşım
FIFA 18'de Süper Lig'in en iyi 25 futbolcusu

FIFA 18'de Süper Lig'in en iyi 25 futbolcusu
Robin van Persie attı Feyenoord kazandı

Robin van Persie attı Feyenoord kazandı