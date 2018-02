Muslera'nın eşinden şok sözler: Belki de yakında gideriz!

ÖNCE YAZDI SONRA SİLDİ

Erdinç Şahin

'ınmağlubiyeti sonrası ilginç gelişmeler yaşanıyor. Kulüp ve yöneticiler hakem'nın mağlubiyette başrol oynadığını düşünürken futbolculara da sosyal medya üzerinden tepkiler geliyor.Bu tepkilerden bir tanesi de Muslera'nın eşine geldi., başarılı kaleci ve eşi Muslera için gelen "Muslera go home" yani "Evine dön Muslera" mesajına şok bir karşılık verdi., "Why not? May be soon" yani "Neden olmasın? Belki de yakında" cevabını verdi.'nın eşi daha sonra ise verdiği bu yanıtı Instagram hesabından kaldırdı.