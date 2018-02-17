Muslera'nın formu bu yüzden düştü!

7 sezondur Galatasaray
kalesini koruyan Muslera
, son dönemde hayal kırıklığı yaratıyor. Sivas
maçındaki hataları sonrası Fatih Terim
'in uyarılarda bulunduğu Muslera
'nın düşüşünün sebebini, Taffarel
masaya yatırdı.
ANTRENÖR DEĞİŞİKLİĞİ MUSLERA'YI BİTİRDİ
Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Geçen sezon 40, bu sezon ise 21 haftada 25 gol yiyen Uruguaylının
kötü performansı, ‘antrenör değişikliğine’
bağlandı. Taffarel’in
2016 Temmuz’unda ayrılması ile Muslera, Ağustos 2016'da Riekerink'in
getirdiği Frans Hoek'le
çalışmaya başladı ve idman metotları değişti. Muslera’nın sürekli beraber çalıştığı Fadıl Koşutan, G.Saray’da kalsa da programı hocaların ekibindeki kaleci antrenörleri belirledi.
Tudor döneminde ise Uruguaylı, Sandro Tomic'in yöntemleriyle idman yaptı. 1,5 yıllık süreçte idman metotlarındaki değişiklikler, Muslera'yı geriye attı.
Erdinç Şahin