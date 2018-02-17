Muslera'nın formu bu yüzden düştü!

ANTRENÖR DEĞİŞİKLİĞİ MUSLERA'YI BİTİRDİ

Erdinç Şahin

7 sezondurkalesini koruyan, son dönemde hayal kırıklığı yaratıyor.maçındaki hataları sonrası'in uyarılarda bulunduğu'nın düşüşünün sebebini,masaya yatırdı.Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Geçen sezon 40, bu sezon ise 21 haftada 25 gol yiyenkötü performansı,bağlandı.2016 Temmuz’unda ayrılması ile Muslera, Ağustos 2016'dagetirdiğiçalışmaya başladı ve idman metotları değişti. Muslera’nın sürekli beraber çalıştığı Fadıl Koşutan, G.Saray’da kalsa da programı hocaların ekibindeki kaleci antrenörleri belirledi.Tudor döneminde ise Uruguaylı, Sandro Tomic'in yöntemleriyle idman yaptı. 1,5 yıllık süreçte idman metotlarındaki değişiklikler, Muslera'yı geriye attı.