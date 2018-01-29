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Muşlu kadınlar Mehmetçik için bere, eldiven, atkı örüyor

Muşlu kadınlar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin Afrin kentinde terör örgütü PKK/YPG’ye yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı’na katılan güvenlik güçlerine, üşümemeleri için yünden bere, eldiven, atkı ve çorap örmeye başladı

Muşlu kadınlar Mehmetçik için bere, eldiven, atkı örüyor
Soğuk hava şartlarında Suriye'nin Afrin bölgesinde operasyona devam eden askerlerin üşümemesi için Muşlu kadınlar, yünden bere, eldiven, atkı ve çorap örüyor.

Kadınlardan Solmaz Erdoğan, "Askerimize yemek göndermek yasaklanınca soğukta üşümesin diye onlara el emeği göz nuru dökerek işlediğimiz hediyeleri göndereceğiz. Askerimizin ne yemeğe ne de kendisini sıcak tutacak eşyaya ihtiyacı var. Ama biz analar, evlatlarını kaç yaşına gelirse gelsin hep düşünür, korur ve kollarız" dedi.

HER ÖRGÜDE BİR DUA

Sunay Mahallesi Muhtarı Vasıl Parıldar da, "Mahallemizdeki annelerimiz, bacılarımız kendi aralarında toplanarak eldiven, bere, atkı, çorap örüp Afrin’de savaşan Mehmetçiğimize göndermek istiyorlar. Onların ihtiyacı olmadığını biliyoruz, içlerinden gelen bir istek. Her örgüde bir dua yaparak örüyorlar. Bunları toplayarak İlçe Jandarma Komutanlığı’na teslim edip askerlerimize göndereceğiz. Allah askerlerimize yardım etsin. Orada PYD, PKK ve DEAŞ’la vatanımız, milletimiz için savaşıyorlar" diye konuştu.

Eser AYDIN/MUŞ, (DHA)

 


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