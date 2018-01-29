Muşlu kadınlar Mehmetçik için bere, eldiven, atkı örüyor

HER ÖRGÜDE BİR DUA

Senim Tanay

Soğuk hava şartlarında'ninbölgesinde operasyona devam eden askerlerin üşümemesi için Muşlu kadınlar, yünden bere, eldiven, atkı ve çorap örüyor.Kadınlardan Solmaz Erdoğan, "Askerimize yemek göndermek yasaklanınca soğukta üşümesin diye onlara el emeği göz nuru dökerek işlediğimiz hediyeleri göndereceğiz. Askerimizin ne yemeğe ne de kendisini sıcak tutacak eşyaya ihtiyacı var. Ama biz analar, evlatlarını kaç yaşına gelirse gelsin hep düşünür, korur ve kollarız" dedi.Sunay Mahallesi Muhtarı Vasıl Parıldar da, "Mahallemizdeki annelerimiz, bacılarımız kendi aralarında toplanarak eldiven, bere, atkı, çorap örüp Afrin’de savaşan Mehmetçiğimize göndermek istiyorlar. Onların ihtiyacı olmadığını biliyoruz, içlerinden gelen bir istek. Her örgüde bir dua yaparak örüyorlar. Bunları toplayarak İlçe Jandarma Komutanlığı’na teslim edip askerlerimize göndereceğiz. Allah askerlerimize yardım etsin. Orada PYD, PKK ve DEAŞ’la vatanımız, milletimiz için savaşıyorlar" diye konuştu.